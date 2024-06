歌手・青山テルマ(36)が6日、自身のインスタグラムを更新。水着姿の美ボディショットを公開した。「EUROPE TOUR 2024〜 DAY2 was our yacht day too fun. ヨットを借りて1日中海の上 写真がありすぎる」と、10枚の写真をアップ。ピンクの水着姿で青い海を満喫する様子がとらえられている。この投稿に「水着もテルマも可愛いー」「写真のアングルも最高」「可愛すぎて反則なんやけど」「最後の写真のテルマちゃんの顔がツボです 笑」などの反応が寄せられている。