東京・お台場地区の東京湾に浮かぶ新たな埋立島「海の森公園 森づくりエリア」にて開催する音楽フェスティバル『TOKYO ISLAND』(トーキョー・アイランド)が、出演アーティスト第2弾を出演日とともに発表した。

今回発表された出演アーティスト第2弾は合計10組。10月12日(土)はKANA-BOON、BREIMEN、Base Ball Bear。10月13日(日)は ZAZEN BOYS、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん。androp 15th Anniversary dayとなる10月14日(月祝)は9mm Parabellum Bullet、Saucy Dog、UNISON SQUARE GARDEN、wacci。第1弾発表と併せて合計22組のアーティストが発表されたことになる。

また、出演アーティスト第2弾発表に伴い、新たにティザー動画を公開した。TOKYO ISLANDと海の森公園の魅力を最大限詰め込んだ映像となっている。

『TOKYO ISLAND 2024』10月12日(土)

『TOKYO ISLAND 2024』10月13日(日)

『TOKYO ISLAND 2024』10月14日(月祝)【androp 15th Anniversary day】

出演アーティスト

10月12日(土)

KANA-BOON (NEW!) / SCANDAL / BIGMAMA / BREIMEN (NEW!) / Base Ball Bear (NEW!) / Lucky Kilimanjaro / WATWING

...and more!

10月13日(日)

打首獄門同好会 / ZAZEN BOYS (NEW!) / シシド・カフカ directs el tempo / 東京スカパラダイスオーケストラ / HEY-SMITH (NEW!) / Mr.FanTastiC / ヤバイTシャツ屋さん (NEW!)

...and more!

10月14日(月祝)【androp 15th Anniversary day】

androp / 9mm Parabellum Bullet (NEW!) / Saucy Dog (NEW!) / ストレイテナー / BLUE ENCOUNT / UNISON SQUARE GARDEN (NEW!) / 凛として時雨 / wacci (NEW!)

...and more!

(各日五十音順)



さらに、『TOKYO ISLAND 2024』を彩るワークショップ出店者の公開募集を開始。アウトドアや自然と共存するもの、海と空に囲まれた公園に似合うもの、東京ならではの個性あふれるもの等、“何かを作ったり描こうよ!”という意欲や夢、“我こそは!”という自信が溢れる出店者は応募してみてはいかがだろうか。

現在、入場券・駐車場付き入場券の先着受付をイープラスほかにて受付中。小学生以下は保護者同伴のもと、保護者1名につき1名入場無料。2日通し券、3日通し券を購入すれば、無料でキャンプ宿泊が可能。さらに、1日券の方にもシートゾーン・テントゾーンを用意している。

東京ドーム10個分、東京ディズニーランド1個分とほぼ同じ大きさの海の森公園にて、キャンプ、花火、恐⻯探検、ワークショップなど、アウトドアフェスの魅力も兼ね備えたコンテンツ満載の『TOKYO ISLAND 2024』。今後も随時、オフィシャルサイトやSNSから情報を発信していく。