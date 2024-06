10月公開のWEBアニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』の主題歌に、月詠み(読み:ツクヨミ)が書き下ろした新曲「ナラティブ」が決定した。

月詠みは作曲家ユリイ・カノンを唯一のメンバーとして作品毎に歌い手や奏者などの制作メンバーを編成し、様々なクリエイターと共に小説と音楽で一つの作品を作り上げる音楽プロジェクト。ユリイ・カノン執筆の、2nd Storyとなる小説『それを僕らは神様と呼ぶ』が、4月17日にリリースされた楽曲「導火」をもって開幕した。

この「導火」は、2024年から始まったデュエル・マスターズ新シリーズ「王道篇」スタートに合わせYouTubeにて公開されたSpecial Movieに向けて書き下ろされた楽曲でもあり、このコラボレーションをきっかけに今回月詠みがWEBアニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』の主題歌を担当、楽曲を書き下ろすことが決定。

『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』は、2024年2月から週刊コロコロコミックにて原作漫画が公開。今作では月刊コロコロコミックでも連載中の『デュエル・マスターズ WIN』シリーズの主人公である斬札ウィンが“あらゆる記憶を失っている”という衝撃の展開からスタート。今までのデュエル・マスターズとは作風が大きく異なる点が特徴で、冒頭から一般人が容赦なくクリーチャーに食べられてしまう場面など、ダークでサスペンスな要素も話題となっている。

そんな今までのデュエル・マスターズとは一味違う『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』は、「死生観」を大きなキーワードとして作品を展開する月詠みの世界観とも共通している。月詠みが現在展開中の2nd Story『それを僕らは神様と呼ぶ』は、主人公の1人である宇栄原照那(ウエバルテルナ)が校舎の屋上に立ち、飛び降りる寸前という緊迫した場面から始まる。そこでもう1人の主人公阿形千春(アガタチハル)と衝撃的な出会いを果たし、「生と死」をテーマに、主人公である2人の少女が織りなす人間模様が描かれている。そして『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』にも主人公の斬札ウィンと共に2人のヒロインが登場。どちらも2人の女性キャラクターが登場する点も共通している。

TM and (C)2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro

本作「ナラティブ」は、単語として“物語”という意味を持つ。『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』の世界観を表現していると同時に、月詠みの2nd Story『それを僕らは神様と呼ぶ』の物語を歌う楽曲でもある。

さらに、今回の『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』主題歌決定のニュースから一夜明けて翌日8日(土)21:00から月詠みのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、月詠み生配信ラヂヲを公開予定。今回のタイアップについてユリイ・カノン本人の口から話が聴ける初めての場がこの生配信となる。そしてボーカリストmidoも月詠みラヂヲに初登場する。