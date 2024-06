【「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」公開記念フェア in アニメイト】開催期間:8月2日~9月29日開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

アニメイトは、イベント「『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』公開記念フェア in アニメイト」を全国アニメイト・アニメイト通販で8月2日より開催する。開催期間は9月29日まで。

本イベントは8月2日公開予定の劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の公開を記念したイベントとなっている。

イベント期間中、「僕のヒーローアカデミア」関連のキャラクターグッズを購入・予約で税込1,100円ごと、またはCD・Blu-ray・DVD・グラッテ商品を購入・予約(税込1,100円以上必須)1点毎に、特典「ポストカード(全6種)」が1枚もらえる。

絵柄は、「浮世絵」をテーマにした緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、切島鋭児郎、物間寧人、心操人使の描き下ろしイラストとなっている。

また、フェア開催時には「アクリルスタンド」「キャラバッジコレクション」といった新グッズの販売やグラッテコラボも展開予定。そのほか、アニメイト池袋本店1階エントランス広場のジャックや、全国アニメイトで劇場の半券を提示すると特典をもう1枚もらえるなどの施策も実施される。

「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」公開記念フェア in アニメイト

・開催期間:8月2日~9月29日

・開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

・開催内容:期間中、『僕のヒーローアカデミア』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、またはCD・Blu-ray・DVD・グラッテ商品をご購入・ご予約(内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に、特典「ポストカード(全6種)」を1枚プレゼントいたします。

さらに、フェア条件達成時にレジにて『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。

・特典内容:ポストカード(全6種)

※特典はお選びいただけません。

商品情報

アクリルスタンド

発売日:8月2日

価格:1,980円

種類:6種

キャラバッジコレクション

発売日:8月2日

価格:440円

種類:全6種

ミニ色紙コレクション

発売日:8月2日

価格:550円

種類:全6種

(C) 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平/集英社

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会