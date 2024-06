ウィング新橋に出店！JACK IN THE DONUTS

世界のドーナツで話題の「JACK IN THE DONUTS」が2024年6月13日(木)より東京都港区のウィング新橋にて出店します。

JACK IN THE DONUTS ウィング新橋出店

店舗名 :JACK IN THE DONUTS

所在地 :東京都港区新橋2丁目東口地下街1号

営業時間:10時〜21時

世界の各国のドーナツを再現したり、いままであるようでなかった可愛いドーナツなど約20種類を用意しています。

おすすめは、こだわりの濃厚カスタードがたっぷり入った【クリームブリュレ】、思わず写真を撮りたくなる【ギャラクシードーナツ】、あの有名パティシエも絶賛したドライフルーツがたっぷり入ったオランダのドーナツ【オリーボーレン】など。

絶品クリームブリュレ

ギャラクシードーナツ

