MIXは、大人気のaguraシリーズの「シン・伸縮デニムパンツ」の先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2024年6月6日(木)から8月5日(月)まで実施中です。

MIX「シン・伸縮デニムパンツ」

プロジェクト名: シン・伸縮デニムパンツ!!よりデニムに近くなった

テラストレッチのハイブリッドウェア

期間 : 2024年6月6日(木)〜8月5日(月)

URL :https://www.makuake.com/project/agura12/

MIXは、大人気のaguraシリーズの「シン・伸縮デニムパンツ」の先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2024年6月6日(木)から8月5日(月)まで実施中!

■特徴

*驚異の伸縮性

超幅広ウエストを採用。

ウエストはなんと2倍に伸びます。

同社パンツでウエストの心配は一切必要ありません。

*驚きの動き易さ

ストレッチデニム生地で動きを制限しません。

*暮らしの全てのシーンに対応できます

アウトドアやダンスやストレッチなどのアクティブなシーンにも、ルームウェアや犬の散歩、リモートワークなどにも相性抜群。

家でゴロゴロした状態から、そのままお出かけできます。

■リターンについて(送料込、税込)

5,950円 :超早割 30%OFF 1点

6,800円 :早割 20%OFF 1点

7,650円 :マクアケ割 10%OFF 1点

11,900円:セット早割 30%OFF 2点セット

13,600円:セット割 20%OFF 2点セット

<製品概要>

商品名:シン・伸縮デニムパンツ

カラー:ネイビー、ヒッコリー、マルチ

サイズ:S〜XXL

素材 :<ネイビー、マルチ>

本体 …綿 72%、ポリエステル 26%、ポリウレタン 2%

別布 …綿 58%、ポリエステル 37%、ポリウレタン 5%

リブ部分…ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%

<ヒッコリー>

本体 …綿 58%、ポリエステル 37%、ポリウレタン 5%

リブ部分…ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スウェット×デニムのハイブリッド!MIX「シン・伸縮デニムパンツ」 appeared first on Dtimes.