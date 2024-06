グローブライドは、本格的な降雨シーズンと強い日差しが予想される時期を前に、フィッシングロッド(釣竿)の製造加工技術を背景とした試みから、男女問わず使用できる「親骨長60cmサイズ、重量約164gの晴雨兼用一級遮光カーボン傘」を販売中です。

グローブライド「ALLWEATHER SHADING UMBRELLA 60」

商品名 :ALLWEATHER SHADING UMBRELLA 60(VF-3UM30240)

カラー :BLACK、NAVY、BEIGE、PINK、OFFWHITE

遮光率 :99.99%以上、UVカット率:99.00%以上

サイズ(親骨長):60cm、折りたたみ時の長さ:約25cm

骨数 :7本、ハンドル部:直径約φ12mmカーボン

重量 :約164g

(生地には極細薄地でも耐久性に優れたナイロン素材

「帝人/フワクール(R)」を採用)

価格 :18,150円(税込)

グローブライドは、本格的な降雨シーズンと強い日差しが予想される時期を前に、フィッシングロッド(釣竿)の製造加工技術を背景とした試みから、男女問わず使用いただける「親骨長60cmサイズ、重量約164gの晴雨兼用一級遮光カーボン傘」を販売中!

「D-VEC(ディーベック)」では、これまで重量僅か約76gのFolding Umbrella(折り畳み傘)をはじめ、重量約180gを実現したフルカーボン長傘などをリリース。

これらの商品は品質面においてもJIS規格に基づき定められた日本洋傘振興協議会の洋傘の品質基準「JUPA基準」をクリアし、高い評価を得てきました。

■D-VECについて

D-VECは、フィッシングの「DAIWA」を主力事業として展開するグローブライド株式会社により2017年3月にスタートしたファッションブランドです。

フィッシングシーンで培われた技術力や機能性をベースとした「D-VEC」は、快適な都市生活のサポートをテーマに掲げています。

2017年以降、ファッションの祭典「Amazon Fashion Week TOKYO」、「Rakuten Fashion Week TOKYO」への継続参加。

2019年3月には表参道ヒルズに「D-VEC TOKYO EXCLUSIVE」をオープンし、2023年5月には大阪阪急うめだ本店8階 「人と自然の共生」をコンセプトに掲げたGREEN AGEに「D-VEC UMEDA HANKYU」をオープンしました。

公式URL:https://d-vec.jp/

■展開店舗

▽D-VEC TOKYO EXCLUSIVE

OPEN :11:00-20:00

所在地:東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ B1F

TEL :03-3405-8855

▽D-VEC HANKYU MENS TOKYO

OPEN :平日12:00-20:00/土日祝11:00-20:00

所在地:東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京 6F ガラージュ D.エディット

▽D-VEC UMEDA HANKYUO

OPEN :10:00-20:00

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8階

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 晴雨兼用一級遮光カーボン傘!グローブライド「ALLWEATHER SHADING UMBRELLA 60」 appeared first on Dtimes.