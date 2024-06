和紙でさらりと快適に！創喜「SUNNY＆SNOWY／シャリっと和紙のUVネックカバー」

創喜は、2024年6月下旬に新商品「SUNNY&SNOWY/シャリっと和紙のUVネックカバー」を発売します。

創喜「SUNNY&SNOWY/シャリっと和紙のUVネックカバー」

発売日: 2024年6月下旬(予定)

サイズ: 幅 約27cm×長さ 約29cm

※素材や色の性質上、サイズには若干の誤差がありますのでご了承ください。

カラー: アッシュグレー、アイスブルー、レモンイエロー、ライトベージュ

価格 : 2,530円(税込)

素材 : 分類外繊維(和紙)43% ポリエステル33% ナイロン24%

URL :https://www.souki-socks.jp/

◆さっと手軽に首元の紫外線対策

筒状に編んでいるので、さっと着けるだけで首元の紫外線対策ができます。

ストールのように落としてしまう心配がありません。

吸水速乾性に優れた和紙の糸と、UV防止効果と接触冷感効果のある糸を一緒に編んだ薄手の編み地は、1日中着けたままでも汗による不快感少なく過ごせます。

◆和紙の糸でさらりとした肌触り

和紙糸は吸水・吸湿性に優れているので汗によるムレ感やべたつき感少なく使えます。

和紙糸独特のシャリ感で肌への張り付き感が軽減され、さらりとした肌触りが感じられるのも注目ポイントです。

また、接触冷感効果のある機能糸を一緒に編んでいるので、暑い日もひんやりとした肌触りで快適に使えます。

◆エコな素材、和紙糸

和紙糸は水に強く丈夫で毛羽立ち難いので、繰り返し洗って長く使えます。

また洗うたびに柔らかさが増していき、肌に馴染んでいく変化を感じていただけるのも魅力です。

和紙糸は天然繊維なので自然環境に優しく、長くお使いいただける点でもエコな素材と言えます。

