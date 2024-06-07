台湾産フルーツを贅沢に使用！MeetFresh 鮮芋仙「パイナップルシリーズ」

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MeetFresh 鮮芋仙では、台湾産フルーツを贅沢に使った新作パイナップルシリーズを、2024年6月7日(金)よりMeetFresh 鮮芋仙 日本の全店舗で販売中です。

 

MeetFresh 鮮芋仙「パイナップルシリーズ」

 

 

■商品概要

＜かき氷＞

商品名：金鑚パイナップルかき氷

価格　：1,100円(税込)

 

＜スイーツ＞

商品名：ココナッツミルクパイナップル杏仁豆腐

価格　：715円(税込)

 

＜ドリンク＞

商品名：パイナップルアーモンドスムージー

価格　：825円(税込)

 

URL：https://www.meetfresh-tokyo.jp/

 

MeetFresh 鮮芋仙では、台湾産フルーツを贅沢に使った新作パイナップルシリーズを、2024年6月7日(金)よりMeetFresh 鮮芋仙 日本の全店舗で販売中！

 

■商品の特徴

台湾産の絶品フルーツ『金鑚パイナップル(台農17号)』、日本では珍しい森のアイスクリームと呼ばれる『アテモヤ(鳳梨釈迦)』、栄養価も豊富なスーパーフードの『パッションフルーツ』を贅沢に使ったスイーツ＆ドリンクです。

 

■店舗概要

・MeetFresh 鮮芋仙 赤羽本店

東京都北区赤羽2-21-2 SD.Building 1F

・MeetFresh 鮮芋仙 エソラ池袋店

東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋 1F

・MeetFresh 鮮芋仙 東急プラザ銀座店

東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 4F

・MeetFresh 鮮芋仙 亀戸店

東京都江東区亀戸3-31-6 KAMEIDO CLOCK 1F　SANRISE KITCHEN内

・MeetFresh 鮮芋仙 横浜中華街店

神奈川県横浜市中区山下町82 徳永ビル 1F

・MeetFresh 鮮芋仙 名古屋大須店

愛知県名古屋市中区大須3-33-3 1F　大須商店街内

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