徳島県アミコ東館に出店！ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」

東京で話題のドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」が2024年6月17日(月)より徳島県のアミコ東館B1階にて出店します。

ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館B1階

営業時間:10時〜19時

世界の各国のドーナツを再現したり、いままであるようでなかった可愛いドーナツなど約15種類を用意されています。

おすすめは、こだわりの濃厚カスタードがたっぷり入った【クリームブリュレ】、思わず写真を撮りたくなる【ギャラクシードーナツ】、ハワイの御当地ドーナツ【マラサダ】など。

クリームブリュレ

ギャラクシードーナツ

