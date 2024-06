AIチャットで高精度な文章回答実現！ファンリード「STiV(スティーブ)」バージョンアップ

ファンリードは、製薬・化粧品業界向けのAIナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」の新バージョン(Ver.2.0)をリリースしました。

ファンリードは、製薬・化粧品業界向けのAIナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」の新バージョン(Ver.2.0)をリリース!

RAG活用のAIチャットにより、従来型GPTの課題を一掃し、専門分野の質問への高精度な文章回答を可能にしました。

(1)RAG活用で専門分野の回答精度を強化

ファンリードは2023年6月のSTiVβ版リリース以降、お客様とともに業務効率化・ノウハウ継承を推進する中で、お客様の業務に直結する課題解決を目指してきました。

それが、従来型GPTでは実現できなかった、RAG活用による、専門文献データベースからの高精度な文章回答です。

また、専門分野においてニーズが高い、参照文献の明示や対象文献を限定した検索・回答にも対応しています。

※RAG:Retrieval-Augmented Generationの略称で、米Meta社が2020年に開発した「検索拡張生成」のこと。

大規模言語モデル(LLM)によるテキスト生成に、外部情報の検索を組み合わせることで、回答の精度・正確性を向上させるAIフレームワーク。

業務直結する専門文献データベースから回答を生成し、「嘘」を防止

(2)AI検索×AIチャットによる業務効率化

STiVは「AIによる類似検索」「AIによる検索結果の最適化」など、AI+文書検索によるアウトプットを行います。

豊富な経験やナレッジで生成AIがより理解しやすく、回答精度を高められる検索結果を提供。

時間のかかる生成AI側の調整を最低限に抑えることで、早期の業務効率化を実現します。

STiVのソリューション

STiVのナレッジを活用し、生成AI導入までの時間を大幅短縮

AIナレッジマネジメント「STiV」サービスサイト

https://www.stiv.jp/

「STiV」サービスサイト イメージ

