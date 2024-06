2024年6月13日(木)よりで配信開始となる大ヒットドラマシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン4より、場面写真16枚とキャラクターポスター6枚が一挙に公開された。

今回公開されたキャラクターポスターは、それぞれのグループに分かれた6点。シーズン4で参加する新キャストのジェフリー・ディーン・モーガンはいまだにその役どころがベールに包まれているが、ブッチャーと同じフレームに収まっており、やはりブッチャーの仲間として極悪ヒーローたちと戦うことになるのだろうか。

シーズン4の舞台は危機に瀕した世界。圧倒的なパワーを誇る極悪スーパーヒーロー、ホームランダーの下で、米国副大統領候補のヴィクトリア・ニューマンはこれまで以上に権力の座に近づいていた。余命数ヶ月となったブッチャーは、妻ベッカの息子に去られ、“ザ・ボーイズ”のリーダーとしての立場も失っていた。“ザ・ボーイズ”のメンバーは彼の嘘にうんざりしていたが、手遅れになる前に、彼らは協力して世界を救う方法を見つけなければならないのだった。

日本でも大きな話題をよび、その圧倒的なクオリティと残虐な描写でファンの心を鷲掴みにしている「ザ・ボーイズ」。16枚の場面写真では、シーズン4の新展開を示唆させるものもあり、ますます期待が高まる。

また、シーズン4の配信開始に先がけシーズン5の製作も決定済み。さらに凶悪性を増して帰ってくる“ヤツら”の活躍を楽しみに待ちたいところだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

