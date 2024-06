H1-KEY、3rdミニアルバム「LOVE or HATE」LIEバージョンの個人コンセプトフォトを公開

H1-KEYが、多彩なビジュアルを披露した。H1-KEYは6日と7日0時、公式SNSに3rdミニアルバム「LOVE or HATE」の個人コンセプトフォト第2弾を掲載した。2日間にわたって公開された「LIE」バージョンの個人コンセプトフォトで、メンバーたちはスクールルックを完璧に着こなし存在感を放った。ソイのラブリーな魅力とリイナのクールな雰囲気、フィソのハツラツとした感性とイェルのユニークなムードが目を引いた。

また、彼女たちは強烈な眼差しを放ちながら堂々としたポーズを取り、エネルギッシュな雰囲気を漂わせた。先立って公開された「TRUE」バージョンの大胆なコンセプトとは異なるスタイルを披露しており、ニューアルバムに対する好奇心を刺激した。「LOVE or HATE」は、今年はじめに発売した「H1-KEYnote」プロジェクト以来、約4ヶ月ぶりに披露するアルバムだ。彼女たちは完成度の高いニューアルバムを通じて、より深まった音楽を披露する予定だ。H1-KEYは昨年1月にリリースした1stミニアルバムのタイトル曲「Rose Blossom」の再ブレイクで、多くの人々から愛された。同年の8月に発売された2ndミニアルバムのタイトル曲「SEOUL」と「Time to Shine」に続き、今年初めにリリースされた「H1-KEYnote」のプロジェクト曲「Thinkin' About You」と「Deeper」も人気を博し、カムバックへの期待を高めている。3rdミニアルバム「LOVE or HATE」は19日午後6時、韓国国内外の各音楽配信サイトを通じてリリースされる。