■『Yogibo presents RIZIN.47』試合前インタビュー(7日・都内ホテル)第7試合でシェミスラブ・コバルチェク(ポーランド)と対戦する上田幹雄が、2日後に迫った試合に向けて意気込みを語った。極真空手の世界王者からMMAに転向した上田は、昨年大みそかの『RIZIN.45』でスダリオ剛にTKO勝利し、“日本人ヘビー級最強”の称号を手にした。今回はRIZINで初めての外国人選手との試合、しかも身長187センチ・体重105キロの上田に対し、てコバルチェックは身長193センチ・体重120キロと一回り大きくリーチ差もある。

そんな相手に対して「ハデなKO勝ちをすることで『やっぱりヘビー級は上田幹雄だな』と思ってもらえる」と予告し、「相手とプロ戦績はあまり変わらない(ともに4試合目)ので、勝ったほうが世界に1歩進める」と語った。体格差については「僕のローキックと彼のパンチがちょうど噛み合う距離感だと思う」と警戒する。RIZINでは続々と強豪外国人選手が参戦し日本人を倒しているが、「外国人選手だからって苦手意識はない。空手時代になんども海外で練習しているし、彼らも『疲れて練習に行きたくない』と言ってるのを聞いて、外国人選手だからって特別なんじゃなく同じ人間なんだと思った」と空手の経験を生かして日本人の強さを証明する。試合展開について「1ラウンドか持って2ラウンド決着になるんじゃないか。判定まで行くことはないと思います」と早めのフィニッシュを予告した。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック