スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス アールグレイティーラテ with ピーチパンナコッタ」を、全国のセブン-イレブン限定で6月11日から販売する(一部店舗では取扱がない場合がある)。「スターバックス アールグレイティーラテ with ピーチパンナコッタ」「スターバックス アールグレイティーラテ with ピーチパンナコッタ」は、ベルガモットが香るアールグレイティーにフレッシュなミルクを合わせ、ピーチ果汁入りのパンナコッタを加えた、デザート感覚で飲めるティーラテ。

食感も楽しめるティーラテは、スターバックスチルドカップでは初めての試みとなる。ピーチのジューシーな味わいが広がるなめらかな食感のパンナコッタがアクセントとなり、満足感がありながらも、さわやかな後味に仕上げたという。パッケージデザイン イメージアールグレイティーとミルク、ピーチパンナコッタがまろやかに混ざり合う様子をイメージしたパステルカラーの背景に、やさしい色合いのピーチのイラストを重ねることで、気持ち華やぐひとときを感じられるパッケージとなっている。さらに、ロゴと商品名をアシンメトリーに配することで、既存のスターバックスチルドカップとは違う、新しさと特別感を演出しているという。「スターバックス アールグレイティーラテ with ピーチパンナコッタ」の容量は180gカップで、価格は230円(税別)。賞味期限は18日間となっている。