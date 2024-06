Microsoftは現地時間2024年6月6日、Python in Visual Studio Codeの6月更新を公式ブログで報告した。インストール済みの場合はVisual Studio Codeの更新機能で、未インストールの場合はVisual Studio Codeの拡張機能管理や、Visual Studio Marketplace(Python、JupyterPylance)から拡張機能を入手できる。本バージョンでは、は開発体験を向上させるため、Intellisenseと構文の強調表示を備えたREPL(Read-Eval-Print Loop)が使用可能になった。

VS Code Native REPL for Pythonの有効例これまでもREPLによるVisual Studio Codeの機能拡張は多々あるが、本機能はJupyter拡張機能への非依存や機能単独で管理できる利点を持つ。もう一つはPythonコードをテストするPytest使用時にカレントディレクトリーと、Visual Studio Codeのワークスペースが隣接している際のテストが正確に実行されるようになった。他にもPythonおよびJupyter Notebookの操作体験を向上させ、サーバーを再起動せずPylanceの自動インデント有効/無効化の切り替えや、抽象クラスから継承した新クラスを定義する際に、親クラスからすべての抽象メソッドとプロパティを自動的に実装するコードアクションの「Implement all inherited abstract classes」を容易に実行できる。詳細な変更点はChangelog(Python、Jupyter、Pylance)を参照してほしい。