【Lollipop Chainsaw RePOP】2024年夏 発売予定価格:未定プラットフォーム:未定

ゲームクリエイター・安田善巳氏は、公式Xアカウントにて「Lollipop Chainsaw RePOP」の最新情報を日本時間6月14日10時より発表することを告知した。

本作は2012年に発売された「ロリポップチェーンソー」のリメイク作品。6月14日の発表では、発売日や対応プラットフォームに加え、First Trailerの公開が予定されている。

Legendary zombie hunter Juliet is finally back on June 13 at 6pm PT!

We are pleased to reveal the release date,platform and First Trailer for RePOP.

あの伝説のゾンビハンター”ジュリエット”がついに6月14日10時に帰ってきます!

公式発表では、RePOPの発売日、プラットフォームおよびFirst