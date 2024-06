むずむず脚症候群はじっとしていたり横になったりしている時に、主に脚などにむずむずするような強い不快感が生じてしまい、脚を動かしたりさすったりせざるを得なくなる病気です。睡眠障害の原因にもなるむずむず脚症候群についての新たな研究では、「むずむず脚症候群に関連する140個以上の新しい遺伝子座を発見した」という結果が報告されました。Genome-wide meta-analyses of restless legs syndrome yield insights into genetic architecture, disease biology and risk prediction | Nature Genetics

https://www.nature.com/articles/s41588-024-01763-1Genetics study points to potential treatments for restless leg syndrome | University of Cambridgehttps://www.cam.ac.uk/research/news/genetics-study-points-to-potential-treatments-for-restless-leg-syndromeRestless legs syndrome tied to 140 'hotspots' in the genome | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/genetics/restless-legs-syndrome-tied-to-140-hotspots-in-the-genomeエクボン症候群とも呼ばれるむずむず脚症候群は、脚などを中心にむずむずやかゆみ、時に体をなぞられているような不快な感覚が現れ、患者は脚を動かしたいという強い衝動を経験します。これらの感覚はじっとしていたり横になっていたりする時に現れやすく、睡眠障害の原因になりやすいことでも知られています。アメリカでは人口の最大10%がむずむず脚症候群であるといわれており、日本でも欧米より少ないものの人口の3〜4%が発症していると考えられます。しかし、比較的よくある疾患であるにもかかわらずむずむず脚症候群は見過ごされがちであり、その原因についてもよくわかっていないとのこと。新たに国際的な研究チームは、特性の疾患を持つ人とそうでない人のDNAを比較した3つのゲノムワイド関連研究のデータを分析し、むずむず脚症候群の発症リスク増加に関連する遺伝子座を特定する研究を行いました。今回の研究で分析されたデータには、むずむず脚症候群を持つ患者約11万6000人と、そうでない150万人以上のDNAデータが含まれていました。これまでに知られていたむずむず脚症候群に関連する遺伝子座は22個でしたが、今回の分析によって、新たに140個以上のむずむず脚症候群のリスク増加に関連する遺伝子座が特定されました。むずむず脚症候群は男性よりも女性に多く見られることがわかっており、新たに特定された遺伝子座のうち、3個は女性が男性より多く持っているX染色体上にありました。しかし、全体的に見て女性と男性の間に遺伝子座の大きな違いはみられなかったとのことで、研究チームはむずむず脚症候群の発症リスクは遺伝的・環境的・ホルモン的要因の組み合わせによって左右され、遺伝子座が単独で決定づけているものではないと考えています。さらに今回の研究では、新たに発見された遺伝子座の中から既存の治療薬が標的としている可能性があるものも調査されました。その結果、既存の治療薬が標的とする13個の遺伝子座が発見され、そのうち2個はグルタミン酸受容体に関連するものだったことが判明。予備的な臨床試験では、これら2個の遺伝子を抗てんかん薬の標的とすることで、むずむず脚症候群が改善できる可能性が示唆されています。また、一般に血中の鉄分濃度が低いと神経伝達物質のドーパミン分泌量が低下し、むずむず脚症候群の発症リスクが高まると考えられていますが、今回の研究では鉄代謝とむずむず脚症候群の強い遺伝的関連性は見つかりませんでした。論文の共著者であるイギリス国立健康研究所のEmanuele Di Angelantonio氏は、「鉄分濃度の低下がむずむず脚症候群の引き金になると考えられているため、私たちの研究で鉄代謝との強い遺伝的関連が見られなかったのは驚きです。これらの関係は考えられていたよりも複雑で、さらなる研究が必要かもしれません」とコメントしました。論文の共著者でケンブリッジ大学の疫学者であるスティーブン・ベル氏は、「これは、一般的なのにあまり理解されていないむずむず脚症候群に関する最大規模の研究です。むずむず脚症候群の遺伝的基盤を理解することで、病気を管理し、治療するためのより良い方法が見つかり、世界中にいる大勢の患者の生活が改善される可能性があります」と述べました。