関連リンク ◆AB6IX 日本オフィシャルサイト

◆AB6IX JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネル

◆AB6IX JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネル

韓国の4人組ボーイズグループAB6IXが、7月3日(水)に発売するJAPAN 3rdミニアルバム『TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-』のタイトル曲「GRAB ME -Japanese ver.-」を6月9日(日)0時より先行配信する。先行配信に伴い、「GRAB ME -Japanese ver.-」のミュージックビデオのティザーが6月8(土)0時、ミュージックビデオ本編が6月9(日)0時にYouTubeチャンネルで先行公開される。また、LINE MUSICキャンペーンも6月9日(日)0時より開始する。