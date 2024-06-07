■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞



2024年7月31日(水)発売予約リンク：https://kmu.lnk.to/amrLDc【初回生産限定盤 (2CD+付属品)】KSCL-3532〜3534 6,300円(税込)・豪華スペシャルパッケージ仕様・全シングルジャケットカード(31枚)付属・ASIAN KUNG-FU GENERATION×中村佑介 スペシャル対談ブックレット付属【通常盤 (2CD)】KSCL-3535〜3536 3,850円(税込)■CD収録曲 ※初回・通常ともに共通▼Disc1 (CD)01. 遥か彼方 (2024 ver.)02. 宿縁03. 出町柳パラレルユニバース04. エンパシー05. 触れたい 確かめたい06. ダイアローグ07. 解放区08. Dororo09. ボーイズ&ガールズ10. 荒野を歩け11. ブラッドサーキュレーター12. Re:Re:13. Right Now14. Easter / 復活祭15. 今を生きて16. それでは、また明日17. 踵で愛を打ち鳴らせ▼Disc2 (CD)01. マーチングバンド02. 迷子犬と雨のビート03. ソラニン04. 新世紀のラブソング05. 藤沢ルーザー06. 転がる岩、君に朝が降る07. アフターダーク08. 或る街の群青09. ワールドアパート10. ブルートレイン11. 君の街まで12. リライト13. ループ&ループ14. サイレン15. 君という花16. 未来の破片