ASIAN KUNG-FU GENERATION、デビュー20周年記念シングルコレクションを7月リリース
ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、メジャーデビュー20周年を記念して、これまでのシングル曲を全て収録した『Single Collection』を7月31日にリリースすることが決定した。
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION 画像
収録は全33曲。2003年リリースの1stシングル「未来の破片」から2023年リリースの30thシングル「宿縁」までのシングル表題曲に加え、バンドの代表曲でもある「遥か彼方」の再録を収録したシングルコレクションとなるものだ。
また、ASIAN KUNG-FU GENERATIONはメジャーデビュー20周年および伊地知潔(Dr)の正式加入25周年を記念して、8月24日(土)および25日(日)の2日間、横浜BUNTAIにてアニバーサリー公演を開催する。＜ファン感謝祭2024＞と題された同公演は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの音楽活動を長く応援してきてくれたファンへの感謝を込めて、ベストセットライブとして届けられる。
■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞
2024年7月31日(水)発売
予約リンク：https://kmu.lnk.to/amrLDc
【初回生産限定盤 (2CD+付属品)】
KSCL-3532〜3534 6,300円(税込)
・豪華スペシャルパッケージ仕様
・全シングルジャケットカード(31枚)付属
・ASIAN KUNG-FU GENERATION×中村佑介 スペシャル対談ブックレット付属
【通常盤 (2CD)】
KSCL-3535〜3536 3,850円(税込)
■CD収録曲 ※初回・通常ともに共通
▼Disc1 (CD)
01. 遥か彼方 (2024 ver.)
02. 宿縁
03. 出町柳パラレルユニバース
04. エンパシー
05. 触れたい 確かめたい
06. ダイアローグ
07. 解放区
08. Dororo
09. ボーイズ&ガールズ
10. 荒野を歩け
11. ブラッドサーキュレーター
12. Re:Re:
13. Right Now
14. Easter / 復活祭
15. 今を生きて
16. それでは、また明日
17. 踵で愛を打ち鳴らせ
▼Disc2 (CD)
01. マーチングバンド
02. 迷子犬と雨のビート
03. ソラニン
04. 新世紀のラブソング
05. 藤沢ルーザー
06. 転がる岩、君に朝が降る
07. アフターダーク
08. 或る街の群青
09. ワールドアパート
10. ブルートレイン
11. 君の街まで
12. リライト
13. ループ&ループ
14. サイレン
15. 君という花
16. 未来の破片
■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞
open16:00 / start17:00
8月25日(日) 横浜BUNTAI
open15:00 / start16:00
▼チケット
全席指定 / 2階指定席
・一般\9,500 (税込)
・U-23サポート\6,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
【オフィシャル先行受付】
受付期間：4/23(火)15:00〜5/6(月祝)23:59
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