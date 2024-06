ノーメッキ仕上げで柔らかな打球感！オノフ「ONOFF FORGED WEDGEノーメッキ」

「オノフ」ブランドより、『ONOFF FORGED WEDGEノーメッキ』を2024年6月6日より販売中です。

オノフ「ONOFF FORGED WEDGEノーメッキ」

価格:27,500円〜(税込)

※受注生産、数量限定。

※ONOFF LABOSHOP、CLUB ONOFF ONLINE SHOP限定 販売モデル。

※ノーメッキ製品のためサビが発生しやすくなっています。

『ONOFF FORGED WEDGEノーメッキ』は、昨年発売したONOFF FORGED WEDGEをノーメッキ仕上げにすることで、さらに柔らかな打球感を実現。

安定したスピン量で精度の高いアプローチショットを可能にします。

また、ラフやウェットなコンディションでも安定したスピン量を得られる本格軟鉄鍛造ノーメッキウェッジです。

同社の契約プロが多数使用するツアーモデルはONOFF LABOSHOP 及びCLUB ONOFF ONLINE SHOPでの限定販売です。

※商品詳細は「オノフ WEBサイト」にて見ることができます。

ONOFF FORGED WEDGEノーメッキ

https://onoff.globeride.co.jp/labo/labo-spec-club/wedge-nomekki.html

