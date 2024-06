Afternoon Tea監修新フレーバー登場！ファミリーマート「ロイヤルミルクティー／ライチ香るルイボスティー」

ファミリーマートは、「ファミマル ロイヤルミルクティー」と「ファミマル ライチ香るルイボスティー」を2024年6月11日(火)から全国のファミリーマート約16,300店にて発売します。

ファミリーマート「ロイヤルミルクティー/ライチ香るルイボスティー」

ファミリーマートは、「ファミマル ロイヤルミルクティー」130円(税込140円)と「ファミマル ライチ香るルイボスティー」105円(税込113円)を2024年6月11日(火)から全国のファミリーマート約16,300店にて発売!

また、新商品の発売に合わせて、ファミリーマート社員が選ぶ「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料の「ファミマル秘ランキング」を発表します。

■累計販売数2億本突破!(※)「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料からシリーズ初となる「ロイヤルミルクティー」と新フレーバー「ライチ香るルイボスティー」が登場!

「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料は、2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口でご好評いただいている大人気シリーズです。

今回発売する「ファミマル ロイヤルミルクティー」は、紅茶の中でもゆっくりと過ごしたい時によく飲まれている、ミルクティーに着目し、「Afternoon Tea」監修シリーズで初となる「ファミマル ロイヤルミルクティー」を発売!

ミルクティーに最適なアッサム茶葉を100%使用することで、茶葉の芳醇な香りとまろやかかつ甘さ控えめで、くつろぎのシーンに最適な味わいに仕上げました。

また、爽やかなライチがふわっと香る、夏にぴったりなフルーツフレーバーティーの「ファミマル ライチ香るルイボスティー」を同時発売します。

(※)2024年4月末時点

<商品詳細>

ロイヤルミルクティー

【商品名】ファミマル ロイヤルミルクティー 500ml

【価格】130円(税込140円)

【発売日】2024年6月11日(火)

【発売地域】全国

【内容】「Afternoon Tea」監修の甘さ控えめなロイヤルミルクティーです。

アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特長です。

ライチ香るルイボスティー

【商品名】ファミマル ライチ香るルイボスティー 600ml

【価格】105円(税込113円)

【発売日】2024年6月11日(火)

【発売地域】全国

【内容】「Afternoon Tea」監修のライチフレーバーのルイボスティーです。

ライチの爽やかな香りとルイボスのすっきりとした味わいが特長です。

※ノンカフェイン、無糖。

■ファミリーマート社員が忖度無しで選ぶ!Afternoon Tea監修ファミマルペットボトル飲料「ファミマル秘ランキング」第1位が決定!

ファミマル秘ランキングは、おむすびやお弁当を始め、お惣菜や飲み物、日用品まで、幅広いラインアップを誇るファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のバラエティ豊かな商品の中から、社員が愛してやまない個人的なガチ推し商品を、ランキング形式で紹介しています。

ファミマル秘ランキング第12弾として、「Afternoon Tea」監修のファミマルペットボトル飲料であなたの第1位は?」というアンケートをファミリーマート社員220人に実施。

第1位は「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」に決定しました。

本格的ですっきりとした味わいで人気が高く、2022年6月に発売後、再販を望む声を受けて復活した商品で、現在まで多くのお客さまにも支持されている一品です。

社員からは「フタを開けるとシャルドネの芳醇な香りで幸福度が高まりまくり」「ほぼ毎日飲んでいる」などの熱烈なコメントが届く結果となりました。

それぞれの商品への愛があふれるコメントにもぜひご注目ください。

URL:

https://www.family.co.jp/campaign/spot/famimaruhiranking.html

<第1位>

シャルドネ香るストレートティー

【商品名】ファミマル シャルドネ香るストレートティー 600ml

【価格】105円(税込113円)

【発売地域】全国

【内容】世界三大銘茶とよばれる紅茶の一つ「スリランカ産ウバ茶葉」を40%使用した「Afternoon Tea」監修の無糖フレーバーティーです。

シャルドネの華やかな香りと、茶葉の爽やかな味わいが特長です。

【ファミマ社員のコメント】

一言では表せない【贅沢】と【手に取りやすさ】が一緒に詰められた一品。

白ブドウの香りと味わいがしながらも、深い旨味の紅茶が同時に味わえて、価格は驚愕の113円。

色んな場面で贅沢感を味わえる、まさに絶品そのもの。

この商品無しには1日は始まりもせず、終わりもしない。

あなたもいかがですか。

(30代 店舗再生本部)

<第2位>

ルイボスティー(600ml)

【商品名】ファミマル ルイボスティー 600ml

【価格】105円(税込113円)

【発売地域】全国

【内容】南アフリカ産ルイボス茶葉を100%使用した、「Afternoon Tea」監修のルイボスティーです。

ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特長です。

【ファミマ社員のコメント】

テレワークが日常だった頃、コーヒーばかり飲んで胃があれてしまい、考えた対策がノンカフェインのルイボスティーでした。

今はなんと手軽にファミマでルイボスティーが買えてしまう!しかもAfternoon Tea監修ときた。

間違いないから飲んでほしい!

(40代 商品本部)

<第3位>

アールグレイティー無糖(600ml)

【商品名】ファミマル アールグレイティー無糖 600ml

【価格】105円(税込113円)

【発売地域】全国

【内容】豊かな香りが特徴の「スリランカ産ウバ茶葉」を40%使用した「Afternoon Tea」監修のアールグレイティーです。

茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特長です。

【ファミマ社員のコメント】

飲みきりサイズながらボリューミー且つノンカロリーという暑いシーズンにも対応できる素晴らしさ。

暑い夏に私を狂わせる。

そんな商品です。

(50代 オペレーション本部(東海))

<第4位>

アールグレイティー無糖(950ml)

【商品名】ファミマル アールグレイティー無糖 950ml

【価格】139円(税込150円)

【発売地域】全国

【内容】豊かな香りが特徴の「スリランカ産ウバ茶葉」を40%使用した「Afternoon Tea」監修の950mlサイズのアールグレイティーです。

茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特長です。

【ファミマ社員のコメント】

すっきりくせのない飲みやすい紅茶。

朝、出勤前にファミマで買って、夕方の退勤時までに飲み終わる丁度良い量950ml。

ボトル形状が細いのでリュックのサイドポケットに入るのも良い!

(50代 経営企画本部)

<第5位>

ルイボスティー(950ml)

【商品名】ファミマル ルイボスティー 950ml

【価格】139円(税込150円)

【発売地域】全国

【内容】南アフリカ産ルイボス茶葉を100%使用した、「Afternoon Tea」監修の950mlサイズのルイボスティーです。

ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特長です。

【ファミマ社員のコメント】

ごっっっくごく飲めてノンカフェイン!!こんなにたっぷり入っているのにわずか150円という超破格。

スバラシイ!!!朝買って午前中に飲み干してしまいます。

もっともっと広まってほしい。

(30代 関西第1営業業務)

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

※一部地域では価格が異なります。

【調査概要】

・調査期間 :4月15日(月)〜4月17日(水)

・調査対象 :ファミリーマート社員

・有効回答数 :220

・調査方法 :Googleフォームを活用したアンケート調査

・実施対象商品:2024年6月時点で販売しているファミマル「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料の中から同社が指定した5商品

