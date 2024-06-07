【劇場総集編「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」】
6月7日～ 公開

　本日6月7日より全国公開となる劇場総集編「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」のエンディングテーマが、結束バンドの新曲「今、僕、アンダーグラウンドから」となることが決定した。

　「今、僕、アンダーグラウンドから」は、TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のED曲「なにが悪い」を手掛けた北澤ゆうほさん（作詞・作曲）と三井律郎さん（編曲）のタッグで制作され、喜多郁代さんが歌い上げる。

　また、6月9日よりオープニングテーマ「月並みに輝け」と同時にダウンロード&ストリーミング配信が開始となることも案内されている。

□「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」EDテーマ「今、僕、アンダーグラウンドから」のページ

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