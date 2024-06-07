劇場総集編「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」前編EDテーマは結束バンド新曲「今、僕、アンダーグラウンドから」に決定
【劇場総集編「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」】
6月7日～ 公開
6月7日～ 公開
本日6月7日より全国公開となる劇場総集編「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」のエンディングテーマが、結束バンドの新曲「今、僕、アンダーグラウンドから」となることが決定した。
「今、僕、アンダーグラウンドから」は、TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のED曲「なにが悪い」を手掛けた北澤ゆうほさん（作詞・作曲）と三井律郎さん（編曲）のタッグで制作され、喜多郁代さんが歌い上げる。
また、6月9日よりオープニングテーマ「月並みに輝け」と同時にダウンロード&ストリーミング配信が開始となることも案内されている。
□「ぼっち・ざ・ろっく！Re:」EDテーマ「今、僕、アンダーグラウンドから」のページ
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式 (@BTR_anime) June 6, 2024
劇場総集編
ぼっち・ざ・ろっく！Re:
前編エンディングテーマ決定
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢#結束バンド
『今、僕、アンダーグラウンドから』
作詞・作曲: 北澤ゆうほ
編曲: 三井律郎
▼公式サイトhttps://t.co/gi8yx6yX17#ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/TXCJPTqAFI
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