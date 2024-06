EPEX、2度目の来日ファンコンサートが決定！9月に大阪＆東京で開催へ

EPEXが9月にZepp Osaka BaysideとZepp Haneda(TOKYO)にて、2回目のファンコンサート「EPEX 2nd FANCON<青春時節>IN JAPAN」を開催することが決定した。チケットは本日(7日)18時からスタートするファンクラブ抽選先行を皮切りに各種販売される。今年の2月には東京、福岡、大阪、愛知、横浜の全国5都市、計10回公演となる初の日本Zepp TOUR「EPEX 2ND CONCERT<So We are not Anxious>」を成功裏に終了させた8人組ボーイズグループEPEX。

最近は、「D.LEAGUE 23-24」の公式アンバサダーとして、FANTASTICSとともに就任し、テーマソング「Peppermint Yum」では、音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」に出演するなど精力的な活動を行った。3月にはグループ初となるフルアルバム「Youth Chapter 1:YOUTH DAYS」をリリース。タイトル曲「Youth2Youth」は、メンバー全員が成人し、他の誰でもない自分が若者たちに必ず伝えたいことをテーマとし、5月に開催された「KCON JAPAN 2024」でも披露。ますます注目度が高まっている彼らの2度目となるファンコンサート「EPEX 2nd FANCON<青春時節>IN JAPAN」は東京・大阪2ヶ所のみの開催。早くもチケットの争奪戦が予想されている。今回、ファンコンサートを控えてメンバーからコメントが到着した。WISH:2月のZeppツアーの経験を活かして、ZENITH(EPEXのファン)がより楽しめるようなステージに合うアドリブやMCを一生懸命考えています。YEWANG:たくさん準備をしている中でも、自分は特にライブでの歌とアドリブの練習をしています。今回は、特別なスペシャルステージも用意しています。A-MIN:はい、そうなんです。Zeppツアーの際も好評だったカバー曲を今回も披露したいと準備しています。いつもとは違う新たなEPEXをみせられるように頑張っています。ぜひ楽しみにしていてください。AYDEN:会場全体が一緒に楽しめるような時間を作りたいです。個人的には疲れない体力と精神力が身に付くように頑張っています。KEUM:日本のZENITHのために、日本語を勉強しています。今までよりももっと上手くなって、日本語で自分の気持ちを伝えられるように頑張っているので期待していてください。BAEKSEUNG:日本のZENITHと近くに感じられるような公演にしたいと思っています。今回僕たちが皆さんに近づいていくので、ぜひ一緒に遊べるような空間にしたいです。MU:ありがたいことに、いつも日本のZENITHからたくさんの愛をもらっています。今までたくさんの良い思い出がありますが、9月のファンコンでは今まで以上にZENITHの記憶に残るステージになるよう準備しているので、待っていてください。JEFF:「9月のファンコンを楽しみにしている」「早く9月が来ないかな」と、ZENITHからの声をたくさんもらっています。僕たちもいい姿を見せられるように練習していますので、期待して待っていてください。

■公演概要

「EPEX 2nd FANCON<青春時節>IN JAPAN」

〇大阪公演

日時:2024年9月1日(日)

会場:Zepp Osaka Bayside

【1部】開場 13:15 / 開演 14:00

【2部】開場 17:45 / 開演 18:30



〇東京公演

日時:2024年9月3日(火)

会場:Zepp Haneda(TOKYO)

【1部】開場 13:15 / 開演 14:00

【2部】開場 17:45 / 開演 18:30



<チケット料金>

1F:スタンディング(整理番号付) ¥11,000(税込)

2F:全席指定 \11,000(税込)

※入場時に別途ドリンク代\600が必要です。

※3歳以上チケット必要。3才未満入場不可

※お一人様1公演につき4枚まで

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、予めご了承ください。



<販売スケジュール>

・ファンクラブチケット抽選先行

受付期間:2024年6月7日(金)18:00〜2024年6月16日(日)23:59

※ファンクラブ抽選先行期間中に新規ご入会いただいた方も、抽選先行にお申込いただけます。



ファンクラブへの新規入会はこちらから



・一般(ticket board)抽選先行

受付期間:2024年6月20日(木)18:00〜2024年7月1日(月)23:59

※実施詳細はEPEX JAPANオフィシャルサイトにて告知致します。

※一般販売ほか詳細についても、下記にてお知らせいたします。



主催:CJ ENM Japan 株式会社 / Decorations

企画・制作:C9 ENTERTAINMENT / CJ ENM Japan 株式会社 / Decorations



