AB6IX、日本3rdミニアルバムのタイトル曲「GRAB ME -Japanese ver․-」6月9日に先行配信

韓国の4人組ボーイズグループAB6IXが、7月3日（水）に発売する日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」のタイトル曲「GRAB ME -Japanese ver.-」の先行配信が6月9日（日）0時よりスタートする。先行配信に伴い、「GRAB ME -Japanese ver.-」のミュージックビデオティザーを6月8日（土）0時、ミュージックビデオ本編を6月9日（日）0時に、AB6IX日本公式YouTubeチャンネルにて先行公開！ さらには、LINE MUSICキャンペーンも6月9日（日）0時よりスタートする。

「GRAB ME -Japanese ver.-」は今年の1月に韓国で発売した8th EP「THE FUTURE IS OURS：FOUND」のタイトル曲「GRAB ME」の日本語バージョンだ。

■リリース情報

日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」

7月3日（水）リリース



【収録内容】

01.「TRAP」※日本オリジナル楽曲

02.「GRAB ME -Japanese ver.-」※韓国リード曲の日本語バージョン

03.「SUCKER -Japanese ver.-」

04.「ILY -Japanese ver.-」

05.「TRAP （Instrumental）」



〇初回限定盤（CD＋DVD）

品番：VIZL-2318

POS：4988002939091

税込価格：3,850円

特典：ユニットトレカ（全8種ランダム1枚）



〇通常盤（CD）

品番：VICL-65964

POS：4988002939107

税込価格：2,750円

特典：ソロトレカ（全12種ランダム1枚）



＜その他FC盤＞

税込価格：2,750円

〇WOONG VER.（通常盤 / CD）

品番：NCS-3042

POS：4988002939114



〇DONG HYUN VER.（通常盤 / CD）

品番：NCS-3043

POS：4988002939121



〇WOO JIN VER.（通常盤 / CD）

品番：NCS-3044

POS：4988002939138



〇DAE HWI VER.（通常盤 / CD）

品番：NCS-3045

POS：4988002939145



特典：ソロチェキ風カード（全16種ランダム1枚）



【その他チェーン特典】

・AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB“ABNEW”

メンバー別・トレカ（全12種ランダム1枚）



・Victor Online store

ブロマイド（全5種ランダム1枚）



・TOWER RECORDS（一部店舗を除く） / TOWER RECORDS ONLINE

メンバー別・クリアトレカ（全4種ランダム1種）



・HMV全国各店 / HMV＆BOOKS online

メンバー別・トレカ（全4種ランダム1種）



・Amazon

メンバー別・ポストカード（全4種ランダム1種）



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初回限定盤：VIZL-2318

通常盤：VICL-65964



■関連リンク

AB6IX 日本公式サイト