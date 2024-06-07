AB6IX、日本3rdミニアルバムのタイトル曲「GRAB ME -Japanese ver․-」6月9日に先行配信
先行配信に伴い、「GRAB ME -Japanese ver.-」のミュージックビデオティザーを6月8日（土）0時、ミュージックビデオ本編を6月9日（日）0時に、AB6IX日本公式YouTubeチャンネルにて先行公開！ さらには、LINE MUSICキャンペーンも6月9日（日）0時よりスタートする。
■リリース情報
日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」
7月3日（水）リリース
【収録内容】
01.「TRAP」※日本オリジナル楽曲
02.「GRAB ME -Japanese ver.-」※韓国リード曲の日本語バージョン
03.「SUCKER -Japanese ver.-」
04.「ILY -Japanese ver.-」
05.「TRAP （Instrumental）」
〇初回限定盤（CD＋DVD）
品番：VIZL-2318
POS：4988002939091
税込価格：3,850円
特典：ユニットトレカ（全8種ランダム1枚）
〇通常盤（CD）
品番：VICL-65964
POS：4988002939107
税込価格：2,750円
特典：ソロトレカ（全12種ランダム1枚）
＜その他FC盤＞
税込価格：2,750円
〇WOONG VER.（通常盤 / CD）
品番：NCS-3042
POS：4988002939114
〇DONG HYUN VER.（通常盤 / CD）
品番：NCS-3043
POS：4988002939121
〇WOO JIN VER.（通常盤 / CD）
品番：NCS-3044
POS：4988002939138
〇DAE HWI VER.（通常盤 / CD）
品番：NCS-3045
POS：4988002939145
特典：ソロチェキ風カード（全16種ランダム1枚）
【その他チェーン特典】
・AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB“ABNEW”
メンバー別・トレカ（全12種ランダム1枚）
・Victor Online store
ブロマイド（全5種ランダム1枚）
・TOWER RECORDS（一部店舗を除く） / TOWER RECORDS ONLINE
メンバー別・クリアトレカ（全4種ランダム1種）
・HMV全国各店 / HMV＆BOOKS online
メンバー別・トレカ（全4種ランダム1種）
・Amazon
メンバー別・ポストカード（全4種ランダム1種）
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初回限定盤：VIZL-2318
通常盤：VICL-65964
■関連リンク
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