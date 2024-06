米大リーグ(MLB)のドジャースは、日本時間8日から敵地でア・リーグ東地区首位のヤンキースと対戦する。名門同士の対決で注目度も高まる中、ニューヨークにあるMLBのストアでは大谷翔平の関連のグッズが販売されている。同店の投稿では「Two new Ohtani graphic tee’s just dropped! Shop now at MLB NYC!」とつづり、新たにTシャツが発売されたことを告知。大谷と愛犬・デコピンがアニメテイストに描かれたTシャツのほか、キャップや人形なども置かれ、明日8日から始まる3連戦の注目度の高さがうかがえる。この投稿を見た人からは「MLB公式デコピンT 翔平くんかわいい」「手塚治虫味ありありで、しかもアトムチック」「デコピンと一緒の翔平くん、どう見ても #鉄腕アトム」「鉄腕アトムやんw」「アトム風かなw」などとコメントが寄せられた。