5月25日、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』と「音楽」がシンクロするイベント『DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』がZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された。カッティングエッジなアーティストが一堂に会し、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の世界観をライブ・DJ・VRとして再構築。日本国内からはyahyelやマイカ・ルブテ、石野卓球らが出演し、ヘッドライナーとしてアメリカからデリック・メイが招聘された。

石野卓球とデリック・メイの両氏はPlayStation用ゲームソフト『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』(1997年)のサウンドトラックにも参加しており、本シリーズにおいて重要な役割を担ってきた。両名のほかWestbamやハードフロア、ジョイ・ベルトラム、マイク・ヴァン・ダイクらが参加したこのサウンドトラックは、ゲーム音楽としてだけでなく、テクノの可能性を広げた名盤としてクラブカルチャーにおいても高い人気を誇る。なお、本作は今年9月に2枚組CDとして再販されることが決定している。

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』に限らず、デリック・メイは日本との縁が深い。『MIX-UP』シリーズへの参加や『Mixed by Derrick May x Air』のリリース、ageHaのレジデントDJ、デトロイトの御大は折に触れて日本のクラブシーンで存在感を放っている。本稿では、そんなデリック・メイに対し、『攻殻機動隊』をはじめ様々なトピックで話を聞いた。(Yuki Kawasaki)

坂本龍一とブラジルで偶然の遭遇「天啓みたいに感じられた」

ーーあなたと日本の関係はずいぶん長くなってきました。印象深い出来事はありますか?

デリック・メイ(以下、デリック):そんなの各地にあるよ! 北海道の「Precious Hall」はいつだって素晴らしい。オーナーの(小川)悟も大好きだ。東京では「Contact Tokyo」などを手掛けてきた(村田)大造にも良くしてもらってる。西麻布にあった「Space Lab YELLOW」も最高だったな。まぁでも、一番記憶に残ってるのは東日本大震災だね。当時は心から日本を助けたいと思ったし、日本人のことが心配だった。日本のシーンとの関わりは確かに長いけど、俺の方こそ恩を感じてる。あのときは、今こそそれに報いるべきだと思ったね。だから空港で「今日本に行くやつは愚かだ」と止められても、構わず来たよ。

ーー当時の私は高校生だったんですが、そのニュースを覚えてます。海外アーティストが軒並み来日をキャンセルする中、震災直後に来日してましたよね。

デリック:営業できないクラブもたくさんある中で、ギグをいくつかやらせてもらった。Ustreamで俺のプレイを配信してもらいながら、現場にも何人か来てくれたよ。フロアの人が何人か泣いていたのを覚えてる。ていうか、君はあのころまだ高校生だったのか! ……もう13年前だもんな。その世代にまでダンスミュージックが伝わってるのを嬉しく思うよ。

ーー我々世代にとっても、あなたの影響は大きいですよ。あなたがたデトロイト・テクノのレジェンドはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)にインスパイアされたという話がありますが、時を経てあなたがたのダンスミュージックが日本のポップカルチャーで受容されています。凄いスペクタクルですよね。

デリック:まさに! ドイツのKraftwerkやTangerine Dream、そしてYMOは最高のインスピレーションだった。細野(晴臣)さんは特別な人だし、昨年亡くなった坂本(龍一)さんも突出した才能を持っていた。2人ともそれぞれ異なる特色を持っていて、あまりにも素晴らしいアーティストだよな。坂本さんに関して言えば、彼はすごく献身的なミュージシャンだったよね。様々な国の音楽からヒントを得ていたし、俺はそのやり方が日本的だとすら思ったよ。彼が亡くなる少し前にブラジルで会えたのが、自分にとっては天啓みたいに感じられた。

ーーなぜまたブラジルで?

デリック:まったくの偶然だったよ。坂本はコンサートがあったみたいで、ブラジルに来てたんだ。泊まったホテルが俺と一緒でね。彼がロビーを歩いてるところに「どうも、デリック・メイです」と声をかけて、会えて嬉しいと伝えた。彼は俺のことを覚えてくれていたよ。

ーー私があなたを知った頃、ある程度はインターネットで音源を探すことができたので、デトロイト・テクノ周辺のアーティストをディグることもそれほど苦労しませんでした。しかしあなたがデビューした80年代以前は、音源を探す手段も限られていたと推察します。どのようにしてYMOの音楽に辿り着いたのでしょう?

デリック:ひたすらレコード屋に通ったんだよ。ティーンエイジャーの頃、俺が16歳かそこらのときに彼らの存在を知った。YMOは俺だけじゃなくデトロイト・テクノ全体に大きな影響があると思うね。ああいったエレクトロニックな音は当時極めて珍しかったし、俺たちにとっては衝撃だった。アルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』はもちろん、『BGM』もマジで素晴らしかった。あのアルバムに入ってる「1000 KNIVES」や「CAMOUFLAGE」、「LOOM」あたりは本当にとんでもなかったよ。実験的に聴こえたし、ものすごく影響を受けた。ほぼ同時期に出たKraftwerkの『Computer World』とあわせて、16歳の多感な俺たちを奮い立たせるには十分だったな。周りはRun-D.M.C.とかを聴いてたんだが、俺らは違ったね。

ーーそういった関連性も自分たちで見出す必要があったわけですもんね。Spotifyなどはジャンルやアーティストの相関などで他の楽曲などをサジェストしてくれますが……。

デリック:手がかりが少ないからこそ、当時は今以上にジャケットに書かれている情報が重要だったんだ。アートワークで「これは何だろう?」と気を引くことも大切だったし、誰がその作品に関わっているかも俺たちの判断材料として影響は大きかった。「キーボーディストにあの人が関わってる!じゃあ信頼できるな!」って具合にさ。それと、レーベルの信用度も今よりずっと高かったね。俺が1986年に立ち上げた〈Transmat〉にも、そういう信念があったんだ。レーベルの名前を見ただけで、お客さんがそのレコードを買っちゃうというか。

『攻殻機動隊』『AKIRA』日本のアニメへのリスペクト

ーー『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』のサントラ制作に関わった1997年は、まさしくあなたや〈Transmat〉のイメージが確立された頃かと思います。ゲームとクラブカルチャー、当時このふたつには今以上に距離があったと推察するのですが、異なる領域に踏み込むことに抵抗はなかったですか?

デリック:それはなかったね。むしろこの話をもらったときはめちゃくちゃ興奮したよ。確かに当時のアメリカでアニメカルチャーに理解があったのはアンダーグラウンドの人間ぐらいだったかもしれないが、俺はそもそも『AKIRA』の大ファンだったからな。『AKIRA』に関してはアニメだけじゃなくて漫画も全部持ってるし、部屋中にコレクションがあるよ。この作品がアメリカに輸入されたとき、カートゥーンみたいにポピュラーなものではなくてアートに近かった。アートミュージアムの中にあるシアターでしか上映されないような作品だったね。そもそも“アニメ”って言葉も一般的じゃなかった気がするよ。そして『攻殻機動隊』もそれに限りなく近い存在だったように思う。

ーーこのサウンドトラック、全員集まればフェスができそうなメンツによって制作されていますが、そもそもコンセプトとして「テクノ」を前提としていたのですか?

デリック:俺はまったく聞かされてなかったな。Westbamが参加することだけは知ってたけど、それ以外は何も関知していなかった。アルバム『イノベイター』とミックスコンピレーション『Mix Up Vol.5』をリリースするにあたって、当時Sony Musicにいた弘石(雅和)さんから続けてこの話を受けたんだ。自分の仕事を終えてから誰が参加してるのかを知ったわけだけど、まぁ驚いたよ(笑)。もちろん、良い意味でね。

ーー私は世代的に後追いでこのサウンドトラックを知りましたが、この作品でテクノに開眼した人もいると思うんです。ダンスミュージックのアルバムとして完成度が非常に高い。

デリック:俺もそう思う。Zepp Shinjuku(TOKYO)のイベントにも言えることだけど、テクノがクラブカルチャーの外で鳴ることに意味があるよね。新しい世代やほかの界隈の人たちがこの手の音楽に触れる機会を作れるというか。その意味でも、このプロジェクトに参加できて本当に光栄だよ。

ーー“世代を超えて”という点においては、デトロイトのカルチャーが大いにヒントになるのではないでしょうか。2023年に『Movement Music Festival』に行きましたけども、世界中から様々なジャンル/世代のアーティストを招聘しながら、Octave OneやKyle Hallなどデトロイトのローカルミュージシャンにフォーカスしたステージもありました。自分たちのカルチャーを発信していこうという意図を感じましたね。

デリック:良い着眼点だね! やっぱり伝統が大事なんだろうな。自分たちがやってきたテクノがデトロイト以外の人間に盗まれるとか、難しい時期もあったんだ。搾取と戦わなければいけなかった歴史もあって、より自分たちのカルチャーを大事にしようとする考え方があるんだと思う。今でもそういう戦いはあるからね。40年近い歴史があると、やはり軋轢に向き合わなければいけない瞬間は出てくるよ。何かを成し遂げたっていう実績だけでやっていくのは難しいと思う。ベルリンのテクノカルチャーがユネスコの無形文化遺産に認定される一方、デトロイトの人間はそんなこと考えたこともなかった。俺としてはそういったロビー活動に怒りはなかったが、ただ驚いたね。同時にそういう動き方も重要なんだと理解した。

ーー全く状況は異なりますが、日本でもそういった歴史の積み上げは重要かと思います。ageHaのオープン当初、あなたはDJ EMMAさんと共に3カ月間もレジデントDJとしてステージに立ちました。私はリアルタイムで体感できませんでしたが、まさに日本のクラブシーンにおける歴史と言ってよいのではないでしょうか。

デリック:大変だったけどな!(笑)。当時の俺はDJとしてだけじゃなくて、自分以外のアーティストを呼ぶ役割もあったんだ。世界中にageHaっていう素晴らしいクラブがあることを伝えたかったし、自分としてはそういうミッションも背負ってDJをやったつもりだ。当時は新木場という立地が難しかったよな。あの場所までお客さんに来てもらうってことがさ。クラブカルチャーを広める難しさよりも、俺としてはそちらにタフさを感じていたよ。まぁでも今となっては本当に良い思い出だよ。あのときの苦労は成長痛みたいなもんだと思ってる。ageHaの存在を周知させるのに時間はかかったけど、それをやり遂げた当時のチームは本当に頑張ったと思うよ。チームはみんな俺をリスペクトしてくれたし、親密な関係になれた。今でも仲良くしてくれる人もいる。

ーー今回の『攻殻機動隊』のイベントではVRなども使われましたが、テクノロジーが当時あった苦労を緩和してくれることもありそうですよね。

デリック:使い方次第だよな。もちろん便利なものはあったほうがいいんだけど、最も重要なのはクリエイティビティだ。テクノロジーが良い音楽を作ってくれるわけじゃないから、そのへんは忘れちゃいけない部分だね。自分のレーベルでもそのプライオリティが変わることはないと思う。「君はこのテクノロジーや機材を使ってるのか! 凄いな、ぜひ一緒にやろう」とはならない(笑)。今のは音楽を作る側の見方だけど、リスナーにとっても重要な気がするんだよね。テクノロジーによってインスタントで粗悪な音楽が生み出されたり、変なイベントが乱立されたりすることもあるわけだから。

ーーテクノロジーはあくまで手段、という考え方ですね。

デリック:そう思うよ。根幹を見失うと、途端につまらなくなるからね。テクノに限らず、ジャズやファンクにも言える話だよな。素晴らしい音楽こそが至高だ。そういう意味では、『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』のサウンドトラックには当時から大きな信念があったと感じるよ。

■リリース情報『攻殻機動隊~プレイステーション・サウンドトラック MEGATECH BODY CD., LTD.』リリース日:2024年9月18日(水)価格:6,380円 (税込)品番:UMA-1149-1150JAN:4571374921957発売元:U/M/A/A Inc.Various Artistshttps://lnk.to/ghost-in-the-shell-CDフォーマット:CD2枚組収録楽曲数:全23曲 ※97年のオリジナル盤ではCDに未収録だった2曲をボーナストラックとして追加予定※デジタルリマスタリング盤※ジャケットの絵柄は変更になる可能性がございます※アナログレコード:2024年秋にリリース予定です。※配信(一部楽曲のみ):2024年秋に配信開始予定です。

<CDトラックリスト(予定)>Disc101.Ghost In The Shell 石野卓球02.Firecracker Mijk Van Dijk03.Ishikawa Surfs The System Brother from Another Planet04.Spook & Spell (Fast Version) Hardfloor05.Featherhall Westbam06.The Vertical Joey Beltram07.Blinding Waves Scan X08.The Searcher Part II The Advent09.Spectre BCJ10.Can U Dig It Dave Angel11.To Be or Not To Be (Off The Cuff Remix) Derrick May

Disc201.Fuchi Koma Mijk Van Dijk02.Down Loader The Advent03.Thanato BCJ04.Moonriver Westbam05.Brain Dive Mijk Van Dijk06.Spook & Spell (Slow Version) Hardfloor07.Die Dunkelsequenz Westbam08.Section 9 Theme Brother from Another Planet09.So High Dave Angel10.To Be or Not To Be (The Mix of a Mix Mix) Derrick May

※ボーナストラック予定曲The Searcher Part I The AdventTo Be or Not To Be (J.Q. Public Mix) Derrick May※収録曲・曲順は変更になる可能性がございます。©SHIROW MASAMUNE / KODANSHA Ltd. Licensed by Sony Music Labels Inc.

■アニメ情報『攻殻機動隊(仮)』公開時期:2026年放送予定作品形式:TVアニメーション原作:士郎正宗(講談社KCデラックス刊)アニメーション制作:サイエンスSARUTVアニメ『攻殻機動隊(仮)』特報:https://youtu.be/Ix7QURhM7jE

■展覧会情報『士郎正宗の世界展』(仮)時期:2025年春開催予定会場:世田谷文学館主催:世田谷文学館、講談社、パルコ企画協力:青心社

『攻殻機動隊』公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp/『攻殻機動隊』公式X(旧名Twitter):https://x.com/thegitsofficial『攻殻機動隊』公式Instagram:https://www.instagram.com/theghostintheshellofficial/