チ・チャンウク＆パク・ボゴムら出演の新バラエティ「My name is ガブリエル」Disney+にて6月21日より独占配信

新感覚のリアリティショー「My name is ガブリエル」が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+」のコンテンツブランド「スター」にて、6月21日(金)より独占配信される。「My name is ガブリエル」は、パク・ボゴム(「ボーイフレンド」「雲が描いた月明り」)、チ・チャンウク(「最悪の悪」「サムダルリへようこそ」)、パク・ミョンス(「無限に挑戦」)、ヨム・ヘラン(「マスクガール」「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」)など、誰もが知る韓国の大人気スターたちが、自分のことを誰も知らない土地で、自分ではない“他の誰か”として72時間を過ごす姿を追った新感覚のリアリティショーだ。

はじめは混乱するゲスト達だが、見知らぬ国で、見知らぬ名前で過ごし、見知らぬ人々と関わることで、自分自身の人生を振り返りながら新しい環境で生活していく。ゲストたちが降り立つ土地は世界各国さまざま。“見知らぬ人生”は、事前インタビューによって、タレントの強みや資質などを覚えたマッチングシステム「AI ガブリエル」が場所を選定。パク・ボゴムはアイルランド・ダブリン、チ・チャンウクはメキシコ・グアダラハラ、パク・ミョンスはタイ・チェンマイ、ヨム・ヘランは中国・重慶と、普段生活している場所とは全く違う場所へと向かう。時に降りかかる困難に立ち向かうことにもなるが、72時間で生まれる葛藤や感動、今まで見たことのない彼らの新しい暮らしぶりに注目が集まる。今回、それぞれの“新しい人生”が垣間見えるキービジュアルが解禁となった。パク・ボゴム、チ・チャンウク、パク・ミョンス、ヨム・ヘランが、各国を思わせる火鍋やマンゴーなどの食べ物や風景と共に、その土地での暮らしぶりを切り取ったビジュアルとなっている。さらに、中央には、人生を決めてくれる運命の装置「AI ガブリエル」も。予告編では、冒頭でまん丸の愛らしい目をしたロボット「AI ガブリエル」が映し出され、「誰も自分を知らない場所で72時間他人として生きるとしたら?」とテロップが出現。番組の内容を聞いた出演者たちは「楽しそう!」「面白いと思います」「どうなるのかな?」と期待と不安を交えて口々に話す。パク・ボゴムは「もし、俳優じゃなかったら、こんな風に生きてたかな」とコメント。「芸能人は苦労しないと……」と話すのはアジアの貴公子と呼び声の高いチ・チャンウクだが、麦わら帽子にサングラス、ゴム手袋をはめて農作業をする様子が映し出され、「なんでこんなことに? 間違えたな」と振り返り、思いもよらぬ作業に後悔するシーンも。また、ダンサーのGabeeがカラフルな衣装で踊る姿や、大きな中華鍋で料理を作っているヨム・ヘラン、夜の屋台で働くパク・ミョンス、街中で歌って踊るパク・ボゴムなど、スターたちの別人としての姿が垣間見える。見知らぬ国、見知らぬ名前で、社会や家族に溶け込む彼らの様子は見逃せない! まだ誰も見たことのない、スター達の“別人”としての姿を映し出す全く新しいリアリティショーに期待が高まる。

■配信情報

「My name is ガブリエル」

6月21日(金)よりディズニープラス スターにて独占配信

【キャスト】

パク・ボゴム / チ・チャンウク / パク・ミョンス / ヨム・ヘラン / Gabee ほか



【スタッフ】

プロデューサー:キム・テホ

脚本:イ・ウンジュ



<ストーリー>

きらびやかな世界で生きる人気スターたちが、運命の装置「AI ガブリエル」によって決められた、自分のことを誰も知らない土地で自分ではない“他の誰か”として過ごす72時間に迫る。世界各地へと向かうスターたちは一般社会で、生活することになるが、これまで経験したことがない出来事や現地の人々との関わりに何を感じるか……。72時間で生まれる葛藤や感動、今まで見たことのない彼らの新しい姿を映し出す。



