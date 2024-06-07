Peel the Apple黒嵜菜々子、美谷間ちら見せの水着姿 イメチェンで雰囲気ガラリ＜独占カットあり＞
【モデルプレス＝2024/06/07】アイドルグループ・Peel the Appleの黒嵜菜々子が、7日発売の雑誌「BOMB」7月号（ワン・パブリッシング）に登場。水着姿で美しい谷間をちらりと見せている。
【写真】黒嵜菜々子、美谷間ちらり
ニコニコチャンネルでの冠番組「わたしを野球につれてって！」も絶好調、「すぽると！on TVer」にも水曜日レギュラー出演中の黒嵜の最新ビキニグラビアを公開。髪色を明るい茶髪にして、いい女っぷりに磨きがかかった姿を披露した。
同誌通常版表紙は元HKT48の田中美久、裏表紙はSTU48の中村舞、店舗限定版表紙は「ミスマガジン2019」グランプリで女優の豊田ルナ、そのほか誌面にはアイドルグループ・O₂の南みゆか、アンジュルムの橋迫鈴＆川名凜、タレントの澄田綾乃、HKT487期生、女優の木下彩音、井頭愛海、早瀬憩が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】黒嵜菜々子、美谷間ちらり
◆黒嵜菜々子、水着でイメチェン姿披露
ニコニコチャンネルでの冠番組「わたしを野球につれてって！」も絶好調、「すぽると！on TVer」にも水曜日レギュラー出演中の黒嵜の最新ビキニグラビアを公開。髪色を明るい茶髪にして、いい女っぷりに磨きがかかった姿を披露した。
◆表紙は田中美久
同誌通常版表紙は元HKT48の田中美久、裏表紙はSTU48の中村舞、店舗限定版表紙は「ミスマガジン2019」グランプリで女優の豊田ルナ、そのほか誌面にはアイドルグループ・O₂の南みゆか、アンジュルムの橋迫鈴＆川名凜、タレントの澄田綾乃、HKT487期生、女優の木下彩音、井頭愛海、早瀬憩が登場する。（modelpress編集部）
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