田中美久、ビキニ姿でふっくら美バスト披露「BOMB」でHKT48卒業後初の水着姿＜独占カット＞
【モデルプレス＝2024/06/07】元HKT48の田中美久が、7日発売の雑誌「BOMB」7月号（ワン・パブリッシング）の通常版表紙に登場。HKT48卒業後、初の同誌グラビアで水着姿を披露した。
【写真】田中美久、ビキニ姿で豊満バスト開放
田中がHKT48卒業後、初の同誌ロンググラビアに登場。可愛い田中だけではなく、今回のグラビアは大人の色気を漂わせるこれまでとは違ったシックな世界観に。表紙にもなった黒のコットンビキニ、チューブトップ水着での入浴シーンなど、アイドル時代ではなかなか見られなかった一面も披露した。
別冊付録として、両面BIGポスターが付いてくる。
同誌通常版裏表紙は、STU48の中村舞、店舗限定版表紙は「ミスマガジン2019」グランプリで女優の豊田ルナ、そのほか誌面にはアイドルグループ・O₂の南みゆか、アイドルグループ・Peel the Appleの黒嵜菜々子、アンジュルムの橋迫鈴＆川名凜、タレントの澄田綾乃、HKT487期生、女優の木下彩音、井頭愛海、早瀬憩が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】田中美久、ビキニ姿で豊満バスト開放
◆田中美久、ビキニ姿で豊満バスト開放
田中がHKT48卒業後、初の同誌ロンググラビアに登場。可愛い田中だけではなく、今回のグラビアは大人の色気を漂わせるこれまでとは違ったシックな世界観に。表紙にもなった黒のコットンビキニ、チューブトップ水着での入浴シーンなど、アイドル時代ではなかなか見られなかった一面も披露した。
◆裏表紙は中村舞
同誌通常版裏表紙は、STU48の中村舞、店舗限定版表紙は「ミスマガジン2019」グランプリで女優の豊田ルナ、そのほか誌面にはアイドルグループ・O₂の南みゆか、アイドルグループ・Peel the Appleの黒嵜菜々子、アンジュルムの橋迫鈴＆川名凜、タレントの澄田綾乃、HKT487期生、女優の木下彩音、井頭愛海、早瀬憩が登場する。（modelpress編集部）
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