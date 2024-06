マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に、「リカちゃん」のおもちゃが登場。

アイドルやプリンセス、パティシエにドクターなど、あこがれの姿になった「リカちゃん」で遊べるおもちゃ全6種類のなかからどれか1つがもらえます!

マクドナルド ハッピーセット「リカちゃん」

販売期間:

第1弾 2024年6月14日(金)〜6月20日(木)

第2弾 2024年6月21日(金)〜6月27日(木)

第3弾 2024年6月28日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットに「リカちゃん」のおもちゃが登場。

スタンド型の「リカちゃん」と、背景やデコレーションシールがセットになったおもちゃ6種類から、どれか1つがもらえます。

「リカちゃん」はプリンセスやアイドル、お花屋さん、ドクターなどがモチーフ。

あこがれの体験や身近なお仕事の様子を、おもちゃの「リカちゃん」を通じて楽しめます☆

背景スタンドを舞台にして、自分の夢や将来なりたい姿を想像しながら、ごっこ遊びが可能。

「リカちゃん」のほかにもう1種類のキャラクターがセットに入っているので、相手役も演じて、遊びの中で社会性や感情を育むコミュニケーションできるおもちゃです。

また、付属の背景スタンドをデコレーションシールで装飾して、自分だけの「リカちゃん」の世界を表現。

会話のときに使う言葉を豊かにし、図形や空間などの認識を高めてくれます!

第1弾

販売期間:2024年6月14日(金)〜6月20日(木)

2024年6月14日から登場するハッピーセット「リカちゃん」第1弾は、アイドルやプリンセス、マーメイド姿の「リカちゃん」がラインナップ。

あこがれの姿になった「リカちゃん」と一緒に、素敵なひとときを再現できます。

リカちゃん キラメキアイドルステージ

アイドルの衣装を身につけた「リカちゃん」と「つばさちゃん」に、背景スタンドがセットになった「キラメキアイドルステージ」

背景スタンドはライブステージをイメージしたイラストです。

また、背景スタンド中央のカードを入れ替えれば、アイドルステージとナイトテージの切りかえができます☆

リカちゃん ドリーミープリンセスキャッスル

「ドリーミープリンセスキャッスル」は、プリンセスの「リカちゃん」とプリンスの「はるとくん」に、背景スタンドがセット。

背景スタンドに付属されるイラストカードは、お城のデザインです。

中央のカードは舞踏の会場とお城の外観で入れ替えでき、プリンセスになった「リカちゃん」で遊べます☆

リカちゃん シャイニーパールマーメイド

マーメイドに扮した「リカちゃん」と「ゆいゆい」がセットになった「シャイニーパールマーメイド」

背景スタンドのイラストカードは、海中のシーンがデザインされています。

背景中央のカードは海中と貝殻のお城で入れ替えでき、マーメイドの「リカちゃん」を体験できるおもちゃです!

第2弾

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月27日(木)

2024年6月21日から登場する第2弾では、パティシエやドクター、お花屋さんになった「リカちゃん」が登場。

身近なお仕事を「リカちゃん」でごっこ遊びしながら体験できます☆

リカちゃん あこがれのカフェパティシエ

「あこがれのカフェパティシエ」には、パティシエになった「リカちゃん」と「ひまりちゃん」が登場。

背景スタンドのイラストカードには、カフェをデザインしたイラストです。

中央のカードは店内と厨房を入れ替えて、2つの場面を演出できます☆

リカちゃん やさしいドクタークリニック

「やさしいドクタークリニック」は、お医者さん姿の「リカちゃん」とママ、背景スタンドがセット。

付属の背景スタンドには、クリニックをデザインしたイラストカードが入っています。

中央のカードは診察室とベッドのお部屋で入れ替えでき、「リカちゃん」でお医者さんごっこできるおもちゃです!

リカちゃん すてきなお花やさん

お花やさんの店員に扮した「リカちゃん」とパパ、背景スタンドがセットの「すてきなお花やさん」

背景スタンドのイラストには、フラワーショップの様子が描かれています。

背景は中央のカードを入れ替えることで、外観とお店の中を表現できるおもちゃです☆

週末プレゼント

期間:2024年6月15日(土)・16日(日)

2024年6月15日・16日の2日間は、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入するごとに「リカちゃんスペシャルDVD」をプレゼント。

「リカちゃん」のおはなしが収録された、マクドナルドオリジナルのDVDがもらえます!

あこがれの姿になった「リカちゃん」で遊べる、全6種類のおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット「リカちゃん」は、2024年6月14日より全国のマクドナルドにて発売です!

© TOMY

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

