マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に、シミュレーションバトル図鑑「最強王図鑑」のおもちゃが登場。

恐竜や動物、昆虫などのフィギュアと、ホログラム加工が施されたディスクがセットになった全6種類のおもちゃから1つががもらえます☆

マクドナルド ハッピーセット「最強王図鑑」

販売期間:

第1弾 2024年6月14日(金)〜6月20日(木)

第2弾 2024年6月21日(金)〜6月27日(木)

第3弾 2024年6月28日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「各種属の生物同士を戦わせて最強を決めよう」というコンセプトで作られた、Gakkenのシミュレーションバトル図鑑『最強王図鑑』がマクドナルドのハッピーセットに初登場。

ハッピーセット「最強王図鑑」は生物のフィギュアと、きらりと輝くホログラム加工のディスクがセットになった全6種のおもちゃです!

フィギュアには恐竜や動物、昆虫などがラインナップ。

「最強王図鑑」の世界観の中で「最強の生物はどれだろう?」と、想像しながら遊べます。

また、ディスクの飛ばし方を工夫しながら、的となるカードに当てたり友達や家族とディスク同士をぶつけ合ったりも可能です。

付属のカードでは、フィギュアになっている各生物の強さを表すレーダーチャートや特徴を説明。

カードを読めば、生物について学び(自然科学と生命)、それぞれの「パワー」「防御力」などの強さを数値(数量)で理解して「どの生物と対戦すれば勝てるか?」を論理的に推測して遊べます。

さらに、おもちゃはスマートフォンで別の遊びができるデジタル企画も実施。

スマートフォンでおもちゃを読み込むと、最強王のフィルターで写真撮影をしたり、最強王カードを作成したりして遊ぶこともできます☆

第1弾

販売期間:2024年6月14日(金)〜6月20日(木)

2024年6月14日からの第1弾には「ティラノサウルス」「プルスサウルス」「アフリカゾウ」の3種類が登場。

フィギュアとディスクがセットになっており、付属のカードには対戦相手となる生物が描かれています!

ティラノサウルス

強い肉食恐竜・ティラノサウルスのフィギュアとディスクがセットになったおもちゃ。

付属カードのオウギワシを対戦相手に見立てディスクを飛ばし、倒す遊びができます!

プルスサウルス

プルスサウルスのおもちゃは、モササウルスのカード付き。

ディスクを飛ばして遊ぶときは、カードのモササウルスを相手に見立て対戦できます。

アフリカゾウ

ハッピーセットの「最強王図鑑」には、恐竜だけでなく大きな体を持つアフリカゾウも登場。

スマトラオオヒラタクワガタのカードが付いており、カードを対戦相手にしてディスクを飛ばして遊べます☆

第2弾

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月27日(木)

2024年6月21日からの第2弾に登場するおもちゃは「アンキロサウルス」「ライオン」「ヘラクレスオオカブト」の3種類。

力強い恐竜に百獣の王、大きなカブトムシと、バリエーション豊かな生物のフィギュアからどれか1つがもらえます。

アンキロサウルス

アンキロサウルスのフィギュアとディスクがセットになったおもちゃは、ホッキョクグマのカードが対戦相手。

ディスクを飛ばして、カードを倒す遊びが楽しめます!

ライオン

迫力あるライオンのフィギュアとディスクがセットになったおもちゃ。

付属カードの対戦相手はスピノサウルスで、ディスクを飛ばして恐竜との対戦ごっこができます☆

ヘラクレスオオカブト

力強い角を持つ昆虫・ヘラクレスオオカブトもハッピーセット「最強王図鑑」に登場。

ディスクを飛ばして付属のスミロドンのカードを倒して遊べます!

オリジナルAR「ハッピーAR最強王図鑑」

ゲームプレイ可能期間:2024年6月14日(金)5:00〜7月11日(木)23:59

対象商品:ハッピーセット「最強王図鑑」のおもちゃ

遊び方:

1、スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「最強王図鑑」の外箱からQRコードを読み込む

2、ハッピーセット「最強王図鑑」のディスクを読み込み、「フィルターであそぶ」を選択

3、顔を映しこむと最強王のフィルターがつき、最強の生物になりきって「最強カードをつくる」を選択すると、カードの生成を開始

4、生成したカードで友達や家族と対決して遊べます

ハッピーセット「最強王図鑑」のディスクをスマートフォンで読み込むと遊べる、オリジナルゲームが登場。

ARで最強王のフィルターを使った写真撮影や、最強王カードを作成して遊べます。

ディスクを読み込むたびにフィルターが変わるので、繰り返し楽しめるゲームです☆

週末プレゼント

期間:2024年6月15日(土)・16日(日)

2024年6月15日・16日の2日間に用意される、週末プレゼント。

ハッピーセット「最強王図鑑」を1セット購入するごとに、「マクドナルドオリジナル 最強王バトルカードゲーム」がもらえます。

「最強王図鑑」に登場する生物の能力値を使ってバトルする、マクドナルドオリジナルのカード6種です!

付属カードを対戦相手に見立てて遊べる、強い生物のフィギュアとディスクがセットのおもちゃ。

マクドナルドのハッピーセット「最強王図鑑」は、2024年6月14日より全国のマクドナルドにて発売です!

すっきりした後味とキレのあるおいしさ!マクドナルド「プレミアムローストアイスコーヒー」リニューアル すっきりした後味とキレのあるおいしさ!マクドナルド「プレミアムローストアイスコーヒー」リニューアル 続きを見る

【実食レポ】杏仁、バナナ、ライチを使った旅気分を味わう3品!マクドナルド「アジアンスイーツ」 【実食レポ】杏仁、バナナ、ライチを使った旅気分を味わう3品!マクドナルド「アジアンスイーツ」 続きを見る

©Gakken/Sai-Kyo-Oh/TX

イラスト:なんばきび

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 恐竜・動物・昆虫フィギュアとキラキラディスクのセット!マクドナルド ハッピーセット「最強王図鑑」 appeared first on Dtimes.