【まんがタイムきらら展FINAL】会期 9月21日~9月29日会場 池袋・サンシャインシティ

芳文社は、イベント「まんがタイムきらら展FINAL」を池袋・サンシャインシティ(ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA)にて開催する。期間は9月21日から9月29日まで。

本イベントは、芳文社のマンガ雑誌「まんがタイムきらら」及びその姉妹誌の展覧会。公式サイトでは、会期と会場に加え、描き下ろしイラストを使用した新規キービジュアルが公開された。

公開されたキービジュアルには、「ぼっち・ざ・ろっく!」の後藤ひとりや「けいおん!」の平沢唯など、歴代連載作品のキャラクターたちが描かれている。

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED