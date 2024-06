【REPORT】CRAVITY、ひと足早く日本デビュー1周年をお祝い！新曲＆J-POPカバーも披露

韓国の9人組ボーイズグループCRAVITYが、6月4日の大宮ソニックシティを皮切りに、ひと足早い日本デビュー1周年を祝う「CRAVITY JAPAN FAN-CON 2024<LOVE! LUV!! LUVITY!!! “SHOW OFF”」をスタートさせた。2023年7月5日に「Groovy -Japanese ver.」で日本デビューしたCRAVITYは、セリム、アレン、ジョンモ、ウビン、ウォンジン、ミニ、ヒョンジュン、テヨン、ソンミンからなる9人組グループ。6月5日には、これまでのCRAVITYのイメージを覆すちょっと大人のムード漂う日本2ndシングル「SHOW OFF」をリリースしたばかり。

今回のファンコンでは、このシングルに収録された日本オリジナルの新曲「SHOW OFF」「Blue & White」の初披露のほか、今年3月に地上波音楽番組での初の1位をもたらした韓国最新曲「Love or Die」もファンの前で初パフォーマンスされた。ファンコンとは、ファンミーティング+コンサートのことだ。トークやゲームで楽しむファンミーティングパートに加えて、コンサートパートでは、前述の新曲やCRAVITYの代表曲、さらにはJ-POPのカバー曲まで、たっぷり13曲を歌った。冒頭のトークコーナーでは、ソンミンの「CRAVITYの日本での1歳のお誕生日なので、みんなで歌いませんか?」という提案で、会場が一体となって、アカペラで「Happy Birthday To You」を歌うと、メンバーたちは耳に手を当ててファンの歌声に聴き入った。日本デビューからの1年を振り返るトークでは、メンバーたちのスマホに眠る秘蔵写真を公開。ソンミンは新曲「SHOW OFF」のMV撮影を行った豊洲の「チームラボプラネッツTOKYO DMM」の写真を、セリムはウォンジンと対決したクレーンゲームの動画を公開するなど、垣間見られる9人のプライベートにファンも大満足のコーナーとなったが、写真のエピソードにツッコミをいれるメンバーたちの面白トークも大いに盛り上がった。ライブでの日本デビュー曲の「Groovy -Japanese ver.」は、イントロがアレンジバージョンになっていたが、「いつもとは違うイントロなのに、LUVITY(CRAVITYのファン)の掛け声が大きかった!」とミニが感心。韓国最新曲「Love or Die」も初パフォーマンスだというのに息の合った大きなファンコールが上がり、メンバーたちを笑顔にした。中盤のゲームコーナーは回ごとに内容が変わるが、4日の公演では「プラスワンダンスバトル」と称したダンス伝言ゲームで3チームに別れて対決。テヨンがトリッキーなダンスを差し込んで波乱を巻き起こすなどして、各人の個性が発揮された。ほかのグループではファンミーティングパートに日本人のMCが入る場合があるが、CRAVITYは、日本語堪能なウォンジンとソンミンがMCを担当。日本語でしっかりと仕切る姿を見せてくれたが、2人だけでなく、メンバー全員が知っている日本語を駆使してファンを楽しませようとしている様子が印象的だった。本編の最後には、6月5日リリースの新曲「SHOW OFF」を初披露。この曲をウォンジンは「僕たちにとって初めて挑戦するネオ・シティポップというジャンルで、今までのCRAVITYとは違う、大人っぽい歌詞の曲です」と紹介し、新境地を見せた。アンコールでは、メンバーたちが客席から登場してファンも大興奮。通路をまんべんなく練り歩き、曲が終わっても「もう1回!」と再び歌い始めるというのを何度も繰り返し、ファンとの交流を楽しんでいた。そしてアンコールの最後に新曲「Blue & White」が披露され、メンバー一人ひとりがファンに自分の言葉で熱のこもった感謝の気持ちを伝えると、全員で「2024年6月4日、僕たちの時間を覚えていて!」とお決まりの挨拶をしてステージを降りて行った。アイドルらしい華やかで息の合ったパフォーマンスと、そこに呼応するLUVITYの大きなコール。誰一人置いていかない、ホールという空間だからこその一体感が心地いい公演だった。日本デビューは1周年だが、韓国では4周年を迎えた。新人を脱皮した余裕のパフォーマンスと、ファンへの感謝にあふれた「CRAVITY JAPAN FAN-CON 2024<LOVE! LUV!! LUVITY!!! “SHOW OFF”>」は、6月4日、5日の大宮ソニックシティ公演に続き、6月20日、21日には大阪オリックス劇場でも開催される。取材・文/坂本ゆかり

■公演概要

「CRAVITY JAPAN FAN-CON 2024<LOVE! LUV!! LUVITY!!! “SHOW OFF”>」

〇大宮ソニックシティ 大ホール

2024年6月4日(火)18:00開場 / 19:00開演

2024年6月5日(水)13:00開場 / 14:00開演

2024年6月5日(水)18:00開場 / 19:00開演



〇大阪オリックス劇場 メインホール

2024年6月20日(木)18:00開場 / 19:00開演

2024年6月21日(金)13:00開場 / 14:00開演

2024年6月21日(金)18:00開場 / 19:00開演



<チケット>

・プレミアム席 24,000円(税込)

・指定席 13,800円(税込)



■関連リンク

CRAVITY日本公式サイト