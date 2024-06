【「バンオウ-盤王-」最終話「第68話『3年後』」】6月6日 公開

集英社は、同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にて、マンガ「バンオウ-盤王-」の最終話「第68話『3年後』」を6月6日に公開した。

「バンオウ-盤王-」は、2022年より同サイトにて、原作・綿引智也氏と作画・春夏冬画楽氏によって連載しているマンガ。現代の最強棋士たちに悠久の時を生きるしがないヴァンパイアが挑む物語が描かれている。

最終話では、月山が3年後を舞台に、天草と新堂の竜王を巡る対局が展開。「そのころ月山は......」という物語が描かれている。

なお、6月4日には単行本第7巻が発売された。また、7月4日には単行本第8巻の発売される。

