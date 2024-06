Appleが2024年6月11日から開催予定の年次開発者向け会議 WWDC24 では、各種OSの最新バージョンが発表される予定です。iPhone向けの次期メジャーバージョンと目されているiOS 18では、Appleが純正のパスワード管理アプリをリリースするとBloombergが報じています。Apple (AAPL) to Debut Passwords App in Challenge to 1Password, LastPass - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-06/apple-to-debut-passwords-app-in-challenge-to-1password-lastpassiOS 18 to debut Apple Passwords apphttps://appleinsider.com/articles/24/06/06/ios-18-to-debut-apple-passwords-appApple might reveal a new ‘Passwords’ app next week - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/6/24173202/apple-password-manager-rumor-1password-lastpassAppleはiOSの設定アプリ内で各種パスワードを管理する機能としてiCloud キーチェーンを提供しています。Appleはこの機能を1PasswordやLastPassのようなパスワード管理アプリとして提供することを計画していると、Bloombergが報じました。Appleは純正パスワード管理アプリを「Passwords」と命名し、iPhone・iPad・Mac向けに提供するそうです。Bloombergに情報提供した関係者によると、PasswordsはiOS 18、iPadOS 18、macOS 15で利用可能となり、WWDC24の中で発表される模様。なお、WWDC24は日本時間の2024年6月11日から開催予定で、例年通りであれば基調講演が深夜の2時から配信されます。Appleが「WWDC24」を2024年6月11日未明から開催、iOS 18など発表へ - GIGAZINEPasswordsは、異なるデバイス間でパスワードやアカウント情報を同期することができる、iCloud キーチェーンをベースとしたアプリになる模様。これまでiCloud キーチェーンは設定アプリ内に存在しており、ウェブサイトなどにログインしようとする際に表示されていました。この機能を単独のアプリとして提供することで、Appleはより多くのユーザーに安全にパスワードを管理してもらい、デバイスのプライバシーを強化することを計画しています。しかし、この動きはサードパーティー製ソフトウェアとの競争を激化させるものです。なお、Appleは1PasswordやLastPassといったライバルサービスからPasswordsにパスワード情報をインポートできるようにするとのこと。また、Passwordsではユーザーのアカウント情報がWi-Fiネットワーク、パスキーなど、さまざまなカテゴリに分けて表示されるそうです。一般的なパスワード管理アプリと同様に、ユーザーがアカウントにログインしようとすると、Passwordsに補完されたパスワード情報が自動で入力されます。PasswordsはApple Vision ProやWindowsでも動作し、Google Authenticatorのような認証アプリとしても機能するそうです。なお、BloombergはAppleにコメントを求めていますが、同社の広報担当者はコメントをひかえています。