ウィル・スミス復帰作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』ド派手なファイナル予告が公開 ─ 初のスカイアクション、巨大ワニ登場で大ピンチ

ウィル・スミス&マーティン・ローレンスW主演、全世界のシリーズ累計8億ドルを突破しているバディ・アクション『バッドボーイズ』最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』より本作のファイナル予告が公開された。

この度公開されたのは、カーアクションや銃撃戦などダイナミックな新映像が盛り込まれたファイナル予告。映像にはこれまで数々のピンチを乗り越えてきたバッドボーイズに、シリーズ最大の試練が襲いかかる様が映し出される。

亡き上司ハワード警部の遺した「私の殺害を命じた者は警察内にいる」というメッセージ。衝撃の事実を知ったマイクとマーカスは独自に捜査を始めるも、「次の標的はお前たちだ」とハワード警部が言う通り、何者かにハメられ“容疑者”の身に。警察、巨大麻薬カルテル、そしてギャングにも追われ四面楚歌の中、信じられるのは互いだけのバッドボーイズ。命がけの戦いのなか、シリーズ史上最も強いふたりの“絆”が描かれる。

映像ではシリーズ初のスカイアクションとなる墜落するヘリのなかで戦う超絶スリリングなシーンのほか、火だるまの車からの危機一髪の脱出、息つく間もなく繰り広げられる銃撃戦にド派手な大爆発など、圧巻のアクションシーンがノンストップだ。ラストにはまさかの巨大ワニも登場し、バッドボーイズ絶体絶命の大ピンチ……?アクションも友情もスケールアップして放たれるファイナル予告となっている。



ファイナル予告に乗せて流れるのはブラック・アイド・ピーズ feat. エル・アルファ&ベッキー・Gが手掛ける主題歌「トゥナイト (バッドボーイズ RIDE OR DIE)」。前作でもシリーズの楽曲に携わったブラック・アイド・ピーズが、最新作ではラテン界のスーパースターであるエル・アルファとベッキー・Gをコラボ相手に迎え入れ、盤石の布陣で映画をさらに盛り上げる。過去には2Pac、JAY-Z、ビヨンセなど超豪華アーティストがサントラに集結し、楽曲の注目度も高い『バッドボーイズ』シリーズ。激しいアクションシーンをクールに演出するサントラにも注目だ。

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は2024年6月21日(金)より全国の映画館にて公開。

