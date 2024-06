¢¡¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°5Áª¡ª²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°

◆プールがあるグランピング5選!夏の旅行におすすめのおしゃれグランピング写真/GLAMPROOK富津ブリストルヒルアウトドアで過ごしたくなる夏はグランピングに人気のシーズン。そこで今回は、プール付きで夏の旅行におすすめのグランピング施設5選をご紹介。大人ムーディーな雰囲気漂うナイトプールや海がすぐそばで開放感ばっちりの海水プールなど、それぞれの施設でテイストの異なるプール。大切な人とのロマンティックなデートステイや子連れでわいわい楽しむ家族旅行で、プールが利用できるグランピング施設へ出かけよう。

◆【1】Sport & Do Resort リソルの森(千葉県/長柄町)全長130mの大型屋外プールでリゾート気分に100万坪におよぶ広大な敷地に、森そのものを楽しむグランピングエリアやターザニア、プール、ゴルフ場などを備えた体験型リゾート施設「Sport & Do Resort リソルの森」。宿泊者が年中無料で利用できる「室内プール」は、25m、6コースからなる温水プールで、高い天井から降りそそぐ太陽の光が開放感ばっちり。夏季限定で宿泊者のみが利用できる全長130mの「ラク・レマンプール」は、スイスにあるレマン湖をかたどったリゾートプール。遊泳ゾーン、ダイビングスポット、幼児用の3つのスペースに分かれているから、小さな子供連れも安心して利用できる。森を身近に感じられる屋外ステイの醍醐味に、利便性がプラスされた「グランピングテントキャビン」をチョイスすれば、非日常の心躍る宿泊体験に。アウトドア初心者には、室内のベッドルームで安心して眠れるコテージタイプがおすすめ。夕食は、千葉をまるごと楽しむ贅を尽くしたBBQで房総自慢の海と山の幸を堪能して。Sport & Do Resort リソルの森住所/千葉県長生郡長柄町上野521-4アクセス/【電車】JR外房線「誉田駅」南口より無料シャトルバスで約20分【車】圏央道「茂原長柄スマートIC」から約5分/千葉外房有料道路「板倉IC」から約5分■おすすめプラン【グランピングBBQ】グランピングエリア1泊2名時 1名26450円〜◆【2】TACO GLAMP(千葉県/成田)プールサイドにはバレルサウナも!懐かしい小学校のプール廃校を丸ごとリノベーションした「TACO GLAMP」。自然豊かな千葉県・多古町で、3万屬良瀉呂鮓悗觚犠学校の設備を利用でき、テントから校内まで、色鮮やかなメキシカンテイストが陽気な気分にしてくれる。手持ち花火やキャンプファイヤー、アスレチックやヤギとの触れ合いなどアクティビティが豊富だから、1日中遊び尽くす滞在がかなう。カラフルなガーランドがかかる懐かしい小学校のプールは夏季限定で利用可能! プールサイドにはコロンとした形とカラフルな見た目がかわいいサウナ施設もあるからサウナ好きは要チェック。夜はネオンが輝くエキゾチックな空間に。客室は人気のドームテントや玉ねぎ型コットンテント、トレーラーなどさまざま。ペットOKのサイトもあるからワンちゃん連れも泊まることができる。夕食は、タコスや地元食材をふんだんに使ったメキシカンBBQを召し上がれ。食材・ドリンクの持ち込みがOKだから、事前に買い出しを済ませてオリジナルメニューを楽しむのもおすすめ。TACO GLAMP住所/千葉県香取郡多古町南玉造162アクセス/【電車・送迎バス】JR・京成本線「空港第2ビル駅」下車〜シャトルバス・千葉交通(道の駅多古行)「道の駅多古あじさい館」下車(約30分)〜タクシーにて約15分【車】東関東自動車道「成田IC」から車で約30分■おすすめプラン【スタンダードプラン】豪華に楽々BBQ♪手ぶらで楽しむグランピング(夕朝食付き)1泊2名時 1名17250円〜◆【3】GLAMPROOK富津ブリストルヒル(千葉県/富津市)大人な夜を楽しむロマンティックなナイトプール房総の大自然に抱かれた、ラグジュアリーなグランピング施設「GLAMPROOK富津ブリストルヒル」。オールインクルーシブで、食事はもちろんカフェやバーも追加料金なしだから、お財布を気にせず贅沢な滞在を楽しむことができる。夏季限定でオープンしているこちらのプールは、約100種類のお酒が飲み放題の「オーナーズラウンジ」に面する野外ナイトプール。広々としたデッキにはリラックスチェアなども備わり、まるで南国リゾートのような贅沢な空間が広がる。晴れた日には満天の星の下ロマンティックなひとときを過ごして。サウナ好きは、樽型のプライベートサウナが付いた「グランドスイート」をチェックして。8m&7mの日本最大級のツインドームは最大8人まで宿泊可能だから、グループ利用におすすめ。夕食にはFARM AKIRAのオーナーシェフ・渡邉明氏プロデュースによるイタリアンのコース料理をいただけるのも魅力的! アルコールを含むドリンクも飲み放題だから、お酒とともに贅沢なディナーを楽しんで。GLAMPROOK富津ブリストルヒル住所/千葉県富津市亀沢619アクセス/【電車】JR内房線「佐貫町駅」より車/タクシーにて約10分【車】館山自動車道「富津中央IC」出口より約25分■おすすめプランオールインクルーシブステイを楽しむ贅沢グランピング(夕朝食付き)1泊2名時 1名37400円〜◆【4】PICA初島(静岡県/熱海市)海がすぐそばの海水プール熱海港から船で約30分、相模湾に浮かぶ初島にある「PICA初島」。亜熱帯植物が茂る庭園を散歩してハンモックに揺られれば、まるで南国リゾートへ訪れた気分になる。夏季限定でオープンする海水プール「海のプール」は、見渡す限り広がる海のすぐそば。海風を感じながら海水で遊ぶことができるから、まるで海で泳いでいるような気分になりそう。思う存分泳いで遊び疲れたら、アジアンフードやトロピカルドリンクを楽しみながらヤシの木の下で休憩しよう。子供エリアもあるから、小さな子供連れも安心して遊ぶことができる。「アイランドヴィラプレミア」は、木造のコテージの天井が高さ5mもあり広々。海と風をテーマとしたアジアンテイストで、南国リゾートで滞在しているような気分に。夕食はコテージの外で夜空を眺めながら、獲れたての新鮮なシーフードを使ったBBQでお腹を満たして。PICA初島住所/静岡県熱海市初島アクセス/熱海港から初島港まで高速船「イル・ド・バカンス号」で25分。初島港着後は左方向の食堂街方面を道なりに進み、初島アイランドリゾートの入園口まで徒歩で約10〜15分■おすすめプラン贅沢アイランドステイ!海の風にあたりながらBBQを楽しむプラン(夕朝食付き)1泊2名時 1名20500円〜