【シュガーココムー・リラックマ・すみっコぐらし 新商品】7月上旬日 発売予定

サンエックスは、シュガーココムー・リラックマ・すみっコぐらしの新商品を、全国の販売店やネットショップにて7月上旬より発売する。

今回、新キャラクターとして“おさとうからうまれた”ふわふわうさぎの「シュガーココムー」が誕生。ロリポップモチーフのなかよしの双子「チューポップキャンディ」やシフォンケーキモチーフでクリームの大きなしっぽがチャームポイントの「スフォン」などかわいい仲間たちも登場する。

他にも、まるで本物のお菓子みたいな優しいさわり心地の「てのりぬいぐるみ」や使いやすいサイズ感で普段使いにもぴったりな「ポーチ」、「マチ付巾着」なども用意されている。

リラックマからは、夏休み、お盆に伴う帰省などで、みんなでごはんを食べる機会が増えてくるこの時期にぴったりな「みんなでまんぷくまくまく」テーマが登場。目をきゅるっとさせながらピザをほおばる姿が可愛いイラストをモチーフにしたグッズがラインナップされている。また、夏の楽しい思い出を連想させるような、癒しグッズも登場する。

「シュガーココムー」が新登場!

新商品紹介

メモパッド

価格:各385円

B6SPノート

価格:各495円

レターセット

価格:495円

シール

価格:各220円

ペンポーチ

価格:1,980円

ポーチ

価格:1,760円

ミニタオル

価格:770円

マチ付巾着

価格:748円

てのりぬいぐるみ

価格:各1,320円

ぬいぐるみバッジ

【シュガーココムー】【シュガーココムー】【チューポップキャンディ(ポップ)】【スフォン】【クッキーベアーズ(ココア)】【ニャコメル】

価格:1,078円

イメージ

ぶらさげぬいぐるみ

価格:1,760円

ぶらさげぬいぐるみ

価格:1,540円

シュガーココムー

ぬいぐるみ

価格:各2,090円

【シュガーココムー】【スフォン】

イメージ

ぬいぐるみ(M)

価格:4,180円

【「シュガーココムー」について】

おさとうからうまれた、甘えんぼうの「わたあめうさぎ」。

ココムーは「最愛のふわふわ」という意味で、大好きなご主人様がつけてくれた。

街はずれの小さなお菓子屋さんでご主人様の代わりにお店番をしている。

リラックマ「みんなでまんぷくまくまく」テーマ

大きなピザを幸せそうに食べるきゅるきゅるな目と満足そうな表情がポイントのテーマ。爽やかなライトブルーとクリームのカラーリングでデザインをまとめられており、サクラノコリスのきょうだいたちが初登場する。

商品紹介

クリアホルダー

価格:各198円

ポケット付クリアホルダー

価格:各715円

B6SP ノート

価格:各550円

サラサマルチ 4+1

価格:1,210円

レターセット

価格:各495円

シール

価格:各220円

ペンポーチ

価格:1,650円

イメージ

コインケース

価格:1,650円

イメージ

ミニタオル

価格:各770円

ポーチ

価格:1,980円

トートバッグ

価格:3,520円

イメージ

まんぷくキーホルダー

価格:各1,870円

イメージ

アクリルスタンドコレクション

価格:各880円

ランチョンマット

価格:各1,650円

まんぷくまくまくお皿

価格:各3,300円

調味料入れセット

価格:2,750円

ミトン

価格:1,650円

イメージ

カッティングボードミニ

価格:1,980円

イメージ

エプロン

価格:4,070円

イメージ

ステンレスボトル

価格:3,300円

イメージ

てのりぬいぐるみ

価格:各1,540円

まんぷくポーチ

【リラックマ】【コリラックマ】【キイロイトリ】【チャイロイコグマ】【サクラノコリス】【レモンノコリス】【スミレノコリス】

価格:2,420円

まんぷくコロコロぬいぐるみ

価格:各2,200円

まんぷくぷくぷくぬいぐるみ

【リラックマ】【コリラックマ】【キイロイトリ】【チャイロイコグマ】

価格:各4,180円

メッシュペンポーチ

【リラックマ】【チャイロイコグマ】

価格:各1,540円

メッシュミニポーチ

価格:各1,320円

ぬいぐるみマルチトレイ(M)

価格:各1,980円

すみっコぐらし「トレンドコレクション」

「トレンドコレクション」は、トレンドのデザインやアイテムを集めた新シリーズ。カラフルなデザインのステッカーやマスキングテープ、文房具セットなど、様々なアイテムが登場する。

ダイカットミニメモコレクション

価格:各495円

しろくま

ぺんぎん?

とんかつ

ねこ

とかげ

たぴおか

ミニ缶ステッカーコレクション

価格:各770円

ダイカットマスキングテープ

【しろくま】【ぺんぎん?】【とんかつ】【ねこ】【とかげ】【えびふらいのしっぽ】

価格:各495円

シールコレクトブック

価格:各1,650円

プチシールバインダー

価格:各935円

文具セット

価格:各1,320円

フライトタグキーホルダー

価格:各825円

イメージ

