¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¦¥·¥¯¡¡¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤ØºÆÅ¾¸þ¤ò¼¨º¶¡Ö¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê£³£·¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡Ê£³£µ¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎ¤òÅý°ì¤·¤¿¥¦¥·¥¯¤Ï¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ËÂ³¤¡¢£²³¬µé¤Çà´°Á´À©ÇÆá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±£²·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎºÆÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ö£³¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡¦¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¡ÖºÆÀï¸å¤Ï¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤Ë³¬µé¤òÍî¤È¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥·¥¯¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡££²ÅÙÌÜ¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î·×²è¤À¡×¤È¤·¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤¨¤Æ¹ßµé¤òË¾¤àÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¤·¤Æ¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ÅÎÌµé¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÏÂÎ½Å£¹£°¡¦£·£²¥¥í°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¦¥·¥¯¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎºÆÀï¸å¤Ï¡ÖÅ¬ÀµÂÎ½Å¡×¤Î¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥·¥¯¤Î¿·Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ô£á£ì£ë£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô¡×¤Ï¡Ö¥¦¥·¥¯¤ÏÃ¯¤âÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Î¶È¡Ê¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£