“ASTRO妹分”Weki Meki、デビューから7年で解散へ…6月12日最後のシングルを発表（公式）

fantagio所属でASTROの妹分にあたるガールズグループWeki Mekiがデビューから7年で解散を発表した。6月12日に最後のシングルをリリースする。Weki Mekiは、チ・スヨン、エリー、チェ・ユジョン、キム・ドヨン、セイ、ルア、リナ、ルーシーによる8人組グループ。彼女たちは6月12日、新しいデジタルシングル「Coinci Destiny」を発売し、最後の活動を迎える。

6日午後、Weki Mekiの公式チャンネルを通じて完全体での新曲リリースを発表する画像が公開された。8人のメンバーが手を握って青い草原の上を走る姿と楽しい時間を過ごしている姿が印象的だ。画像と共に公開されたされた「偶然会って運命を夢見て燦然と輝いた私たちを永遠に記憶しながら」というメッセージは、これまでの思い出を締めくくり、Weki Mekiの最後の挨拶を暗示している。公開された新曲のタイトル「CoinciDestiny」は「出会う」という意味を持つ「Coincide」と「運命」を意味する「Destiny」の合成語だ。偶然出会うことになったが、メンバーとファンは一つになる運命だったという意味を込め、ファンに対するWeki Mekiの特別な気持ちを感じることができる。「Coinci Destiny」は、Weki Mekiが2021年11月に発売したミニ5集「I AM ME.」以後、2年7ヶ月ぶりに完全体で発表する新曲だ。2017年のデビュー以来、Weki Mekiは「I don't like your Girlfriend」「La La La」「OOPSY」「COOL」「Siesta」など、様々な活動を行った。