バラエティー番組『逃走中』(フジテレビ系)をドラマ映画化する『逃走中 THE MOVIE』より、本予告映像、場面写真12点が解禁。併せて、本作の主題歌がJO1の「Believe in You」、ファイティングテーマがFANTASTICSの「ブレイクライン」に決定した。2004年から放送され、20周年という節目の年を迎える『逃走中』は、ハンターから逃げた時間に応じて逃走者は賞金がもらえる、ただしつかまれば賞金ゼロ。終了まで逃げ切って大金を狙うか、途中でリタイアして手堅く稼ぐか、まさに一か八かの一獲千金ゲーム。

映画の舞台となるのは賞金総額1億円超、参加総数1000人の史上最大級の『逃走中』。臨場感抜群、新感覚のアトラクションムービーとして、ハラハラドキドキ、そして時には熱く、時には泣ける物語が描かれる。そんなゲームの鍵を握るメインキャストとして、JO1から川西拓実、木全翔也、金城碧海、FANTASTICSから佐藤大樹、中島颯太、瀬口黎弥が出演する。この度、ただならぬ緊迫感が漂う本予告映像が解禁。高校時代、陸上部の良きライバルとして青春を共にしてきた、大和(川西)、瑛次郎(中島)、賢(木全)、勇吾(金城)、陸(瀬口)、譲司(佐藤)ら6人の青年たち。高校卒業から3年のある日、彼らのもとへ、参加者1000人、東京全域、賞金総額は1億円という史上最大のスケールで展開されるという「逃走中」への招待メールが届く。とある事情でバラバラになっていた6人は、それぞれの想いや野望を抱えながら参加を決意する。HIKAKINやダイアン・津田、錦鯉・長谷川らお馴染みの芸能人逃走者も多数参加。賞金獲得を目指し、大和たちも気合いがみなぎる中、突如彼らのもとへ“参加者消滅”の知らせが届くと、次第にゲームの様子は一変。(ゲームを管理する)クロノス社を乗っ取った新しいゲームマスター“K”(松平健)が姿を現し、Kが解き放つ凶悪な「ワイルドハンター」や様々な罠によって、「逃走中」が瞬く間に欲望と裏切りに塗られた命懸けのゲームへと変貌を遂げていくさまが映し出される。“捕まれば消滅、ただし生き残れば賞金100億円”という言葉通り、まさにデスゲームと化した「逃走中」。次々に命を奪われていく仲間たち。極限状態の中、かつて仲間だった6人が隠していた真実が、次第に明らかになっていく。果たして最後に流れる「この物語のラストは誰にも予想できない」という言葉の意味は。映像では、予測不能なゲームに翻弄された6人が、ぶつかり合いながらもともに困難に立ち向かう中で絆を取り戻していく姿も描かれ、彼らの友情の物語にも期待が膨らむ映像に仕上がった。なお今回、本作の主題歌がJO1の「Believe in You」、ファイティングテーマがFANTASTICSの「ブレイクライン」に決定したことも明らかに。両楽曲は本予告映像で流れており、物語をドラマチックに彩っている。主題歌「Believe in You」は本作のために書き下ろした楽曲で、6人の友情・絆をエモーショナルに描いたミディアムバラード。同じく本作への書き下ろし楽曲であるファイティングテーマ「ブレイクライン」は、ハードロック調で疾走感のあるFANTASTICSの新たな一面を引き出した楽曲となっている。併せて解禁された場面写真は12点。真剣な表情を浮かべる大和らの緊迫した様子を捉えたものや、突如6人の前に立ちはだかる、参加者を消滅させてしまう凶暴な“ワイルドハンター”とゲームマスター“K”の姿も。手に汗握る究極のデスゲームの行方はもちろん、JO1、FANTASTICSのメンバーによるグループの垣根を超えた豪華競演にも期待が高まる写真となっている。映画『逃走中 THE MOVIE』は、7月19日より全国公開。