・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．５５ドル（＋１．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３９０．９ドル（＋１５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２４．７セント（＋１２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６３９．５０セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５２．００セント（＋１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２００．００セント（＋２２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９２．４２（＋４．７１）

出所：MINKABU PRESS