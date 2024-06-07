６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．５５ドル（＋１．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９０．９ドル（＋１５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２４．７セント（＋１２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３９．５０セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．００セント（＋１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２００．００セント（＋２２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．４２（＋４．７１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．５５ドル（＋１．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９０．９ドル（＋１５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２４．７セント（＋１２９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３９．５０セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．００セント（＋１２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２００．００セント（＋２２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．４２（＋４．７１）
出所：MINKABU PRESS