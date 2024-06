◆超特急&三浦大知「INSPIRE TOKYO 2024」出演決定

【モデルプレス=2024/06/07】超特急、歌手の三浦大知が、都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market-」(以下、INSPIRE TOKYO 2024)に出演する。今年は、各日テーマを分けて、代々木第一体育館【LIVE FIELD】でライブを実施。新たに発表となった超特急は初日(7/13)、三浦大知は2日目(7/14)に出演する。

◆公演概要

初日のテーマは「DANCE TO THE MUSIC」。イベント趣旨でもある「ポップカルチャーを世界へ!」を体現する、歌って踊れるメインダンサー&バックボーカルグループの超特急が、すでに発表されているBOYNEXTDOOR、そしてNOAとともにパフォーマンスを披露する。2日目は、J-WAVEにゆかりのあるアーティストが一堂に会し、ステージを盛り上げる。これまでにJ-WAVE LIVEはじめ数多くのイベントでその驚愕の才能を披露し、J-WAVEの番組にも頻繁に登場してきた三浦が、すでに発表されている今市隆二、羊文学、Chilli Beans.、水曜日のカンパネラ、Nulbarichとともに2日目のラインナップに加わる。(modelpress編集部)公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree開催日時:2024年7月13日(土)、7月14日(日)、7月15日(月・祝)<MARKET FIELD>開場/開演OPEN11:00/END20:00(予定)会場:代々木公園イベント広場・ケヤキ並木<LIVE FIELD>開場/開演13日 OPEN14:00/ START15:0014日 OPEN14:00/ START15:0015日 OPEN15:30/ START16:30/END19:00頃(予定)会場:国立代々木競技場 第一体育館出演者7月13日(土):超特急、BOYNEXTDOOR、NOA and more7月14日(日):三浦大知、今市隆二、羊文学、Chilli Beans.、水曜日のカンパネラ、Nulbarich7月15日(月・祝):BE:FIRST、UVERworld 全2組