「クリミナル・マインド FBI行動分析課」(2005-2020)のリバイバル版、「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 エボリューション」が早くもシーズン3に更新されたことがわかった。米などが伝えている。

本家の放送終了からわずか2年後に、リバイバル版として帰ってきた「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」。シーズン1は2022年に米Paramount+でリリースされ、同社オリジナル作品として最も視聴されたシリーズの1つとなった。なおシーズン1は、「クリマイ」シーズン16として日本ので配信、Dlifeで放映がされている。

今回のシーズン更新は、シーズン2の米リリースの前日に発表となった。シーズン3の制作は、2024年後半に開始予定だという。シーズン2は、2024年6月6日(現地時間)よりParamount+にて配信開始。公式のあらすじには、次のように記されている。

「FBIの精鋭プロファイラー・チームは、ゴールド・スターの致命的な謎を捜査する。陰謀が展開する中、連続殺人犯イライアス・ヴォイトが連邦政府の保護下に移す取引を交渉したことから、行動分析課(BAU)は予期せぬ事態に直面する。チームはこれまでで最大の脅威を目の当たりにし、衝撃的な結末を迎えることになる。」

出演者は引き続き、ジョー・マンテーニャ(デヴィッド・ロッシ役)、パジェット・ブリュースター(エミリー・プレンティス役)、カーステン・ヴァングスネス(ペネロープ・ガルシア役)、アダム・ロドリゲス(ルーク・アルヴェス役)、A・J・クック(ジェニファー・ジャロウ役)、アイシャ・タイラー(タラ・ルイス役)といったオリジナルキャストが続投。またシーズン1から、ザック・ギルフォード(イライアス・ヴォイト役)、ライアン=ジェームズ・ハタナカ(タイラー・グリーン役)が続投する。

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」シーズン2は、2024年6月6日に米Paramount+で初回2話が一挙配信。日本での配信情報が待たれる。

