YOSHIKI

YOSHIKIが6日、都内で「Y by YOSHIKI」新作・新ヴィンテージワイン発表記者会見に臨んだ。

【会見フル】冒頭からトラブル発生も…ソムリエから絶賛され笑むYOSHIKI

YOSHIKIがプロデュースするワインブランド「Y by YOSHIKI」から、3シリーズの新ヴィンテージに加え、新作のロゼが発売された。

前回の会見同様にテレプロンプターが作動しないトラブルが発生。さすがにYOSHIKIもイラ立ちを隠せない様子だった。

その後、新作をソムリエの野坂昭彦氏と試飲。「緊張する」と話していたYOSHIKIだが、野坂氏が「素晴らしいワインです」と称えると「嬉しいですね」と笑んだ。

前日から食事をとっていないといい、ダイレクトにワインが体に染み渡ると「病み上がりで昼間からこんな飲んでていいのかな。すごく良い感じになってきました」と表情を緩めた。

会見では、モナコの超一流ホテルで『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY Brut』がグラスシャンパーニュに選出されたことも発表された。快挙に喜ぶYOSHIKIだった。

今回発表されたロゼワインは、「Y by YOSHIKI」の代表シリーズの一つである「ワイ・バイ・ヨシキ カリフォルニア」から、白のシャルドネ、赤のカベルネ・ソーヴィニヨンに加わる形で新登場。

また、「Y by YOSHIKI カリフォルニア」、「Y by YOSHIKI ロシアン・リヴァー・ヴァレー」、そして「Y by YOSHIKI オークヴィル」より、新ヴィンテージがリリースされる。

特に「Y by YOSHIKI ロシアン・リヴァー・ヴァレー」と、シリーズ最高峰の「Y by YOSHIKI オークヴィル」は、2020 年の山火事の煙害でワイン造りを断念したという経緯があり、大きな障壁を乗り越えてようやくリリースに至った点にも期待が高まる。

「Y by YOSHIKI」は、YOSHIKI とナパ・ヴァレーのワイン造り手一族の4代目であり醸造家でもあるロブ・モンダヴィ Jr.とのコラボレーションにより、2009年に始まり、15年もの歴史を持つワインブランド。