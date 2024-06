『フルハウス』ジョーイの名前に隠された意味とは！？

大人気ファミリードラマ『フルハウス』でメインキャラクターのジョーイを演じたデイヴ・クーリエが、同役の名前に隠された意味を明かした。米Entertainment Weeklyが伝えている。

【関連記事】未だに分からない『フルハウス』のおかしな点

3人の男性が3人の子どもたちを一緒に育てる日々を描いた『フルハウス』は、1995年の放送終了から30年近くが経つ今もなお愛されている。同作で、妻を亡くした親友ダニーとその義理の弟ジェシーとともに、ダニーの3人の娘たちを一緒に育てる親友のジョーイを演じたデイヴが、知られざる逸話を明かした。彼は、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『Full House Rewind(原題)』の中で、ジョーイの苗字であるグラッドストーン(Gladstone)はデイヴ自身が選んだのだと語った。

Dave Coulier has revealed the surprising origin of Uncle Joey's last name on 'Full House': 'I always thought it was a funny name.' https://t.co/Q5FjVgWnS2

- Entertainment Weekly (@EW) June 4, 2024