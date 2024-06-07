　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の3万8660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39560.26円　　ボリンジャーバンド3σ
39236.44円　　ボリンジャーバンド2σ
38957.60円　　75日移動平均
38912.62円　　ボリンジャーバンド1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38726.00円　　5日移動平均
38660.00円　　7日夜間取引終値
38588.80円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38380.00円　　一目均衡表・転換線
38264.98円　　ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37941.16円　　ボリンジャーバンド2σ
37617.34円　　ボリンジャーバンド3σ
35412.50円　　200日移動平均
248.24円　　6日日経平均株価現物終値


株探ニュース