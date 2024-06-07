日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の3万8660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39560.26円 ボリンジャーバンド3σ
39236.44円 ボリンジャーバンド2σ
38957.60円 75日移動平均
38912.62円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38726.00円 5日移動平均
38660.00円 7日夜間取引終値
38588.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38264.98円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37941.16円 ボリンジャーバンド2σ
37617.34円 ボリンジャーバンド3σ
35412.50円 200日移動平均
248.24円 6日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39560.26円 ボリンジャーバンド3σ
39236.44円 ボリンジャーバンド2σ
38957.60円 75日移動平均
38912.62円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38726.00円 5日移動平均
38660.00円 7日夜間取引終値
38588.80円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38264.98円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37941.16円 ボリンジャーバンド2σ
37617.34円 ボリンジャーバンド3σ
35412.50円 200日移動平均
248.24円 6日日経平均株価現物終値
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