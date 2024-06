いくら進化しようとも、この世界に「極楽は実現しない」…それでも「人類は極楽を作ることができる」と考えられる、じつに納得の理由

『エースをねらえ!』に登場する「地獄と極楽」

『エースをねらえ!』という山本鈴美香氏のマンガがある。50年ほど前に連載されていたもので、岡ひろみという女の子が高校に入ってからテニスを始めて、世界のトップを目指して駆け上がっていくマンガである。当時のテニスブームを引き起こした人気マンガとしても知られている。

その『エースをねらえ!』で、岡ひろみを指導する人物として、宗方コーチが登場する。彼は含蓄深いことをいろいろと言う人で、私の中学校の友人は宗方コーチの言葉をまとめた「宗方語録」なるものを作っていたほどだ。その宗方コーチの親友(ややこしくてすみません)が、マンガの中で話したたとえ話に、こんなものがあった。

地獄では、ご馳走がものすごく大きな皿に山盛りになっている。ところが、それを食べるための箸もものすごく長いので、ご馳走を自分の口に入れることができない。そのため、地獄に落ちた人々は、いつも飢えていて世界中を呪っているという。

それでは、極楽はどうかというと、じつは極楽にも同じものが置いてある。ところが、極楽の人々は飢えることがない。なぜなら、極楽の人々は、ものすごく長い箸でご馳走を挟むと、「まず、あなたからどうぞ」と、皿の向こう側にいる人の口にご馳走を入れてあげるからだ。そのため、極楽の人々はいつも満ち足りていて、仲良くくらしているのである。

もちろん、これは架空の話だが、こういう極楽の人々は、実際に存在し得る可能性がある。

巨大なお皿とご馳走、そしてものすごく長い箸を準備することは、技術的には難しくないし、「食事のときは、長い箸を使って、向かい側に座った人の口に食べ物を入れてあげましょう」というルールを決めて共同生活を送ることも、決して不可能ではない。たとえば、どこかの島を買い上げて、こういう地上の極楽を作ろうと思えば、(あまり現実的ではないけれど、一応)作ることは可能なはずだ。

進化は地上の極楽を作り出すことができるのか

ところで、地上の極楽を私たちの意思で作ることは一応可能だとして、そういう人々を進化で作り出すことも可能だろうか。

極楽にいるような人々を進化させるためには、利他行動を進化させなければならないけれど、そういうことはできるのだろうか。

生物は自然淘汰によって、子の数(正確には繁殖年齢に達する子の数)を増やすように進化する。周囲の環境に適応するように進化すると、子の数も増えることが多いので、「生物は自然淘汰によって周囲の環境に適応するように進化する」という言い方をすることもある。この適応の程度を「適応度」と言う。適応度を数値で表す場合は「ある個体が生んだ子のなかで繁殖年齢に達した子の数」で表すことが多い。

自然淘汰は、たいてい個体の適応度を上げるように働く。しかし、ある個体が持つ形質に自然淘汰が働いたとき、その影響が及ぶのは、その個体の適応度だけとは限らない。その個体の血縁者の適応度に影響を与えることもある。

このような場合、自然淘汰は、その個体だけでなく、その血縁者も含めた適応度に対して働くと考えられる。こういう自然淘汰を「血縁淘汰」と言う。この血縁淘汰によって、利他行動が進化する場合があるのである。

血縁者のための利他行動とは

ある個体が利他行動をしたために、血縁者の適応度がAだけ増加し、一方その個体自身の適応度はBだけ減少したとする。このとき、両者の血縁度をrで表すと、以下の値がプラスの場合は利他行動が進化すると考えられている。

Ar−B

血縁度rは「近い祖先から受け継いだ遺伝子の共有率」のことで、私たちヒトの場合、親子の血縁度は1/2、兄弟姉妹も1/2、祖父母と孫なら1/4になる(血縁度の定義は複数あり、これはそのうちの一つである)。

Ar−Bをプラスにすることはけっこう難しく、かなり重要なことで血縁者を助けたり、かなり多くの血縁者に尽くしたりしなければ、プラスにすることはできない。しかし、そうはいっても、血縁淘汰によって利他行動が実際に進化した例は、いくつも報告されている。

それでは、地上の極楽に話を戻そう。地上の極楽は、この血縁淘汰によって作り出すことが可能だろうか。さきほどの地上の極楽に住んでいる人々は、とくに血縁者である必要はない。ルールを守ってくれる人ならば誰でもよいのだ。もしも地上の極楽に住んでいる人々が血縁関係にないのであれば、血縁淘汰による進化で地上の極楽を作ることは難しそうである。

「血縁淘汰」以外の方法で、利他行動は進化するか?

血縁淘汰で地上の極楽を作ることが無理でも、もしかしたら別の方法で作ることができるかもしれない。その方法とは「集団のための進化」である。

「生物は、自身の種を保存するように進化する」という意見を聞くことはわりと多い。たとえば、サケは川で生まれてから海に下り、そこで数年を過ごす。その後、産卵期になると、ふたたび川に上ってオスとメスでつがいを作り、産卵と放精を行う。

その後まもなく、多くの個体は死んでしまう。このように、生涯に1回しか繁殖をしない生物は他にもいるが、これは一見、個体ではなく種のために進化した行動のように思える。しかし、本当にそうだろうか。

サケのメスは、砂利の下に卵を産むことが多い。しかし、別のサケが卵を産もうとして同じ場所にやってくると、先に産んであった卵を退けてしまう。そして、退けられた卵は死んでしまうのだ。

もしも先に卵が産んである場所を避け、少し条件が悪くても別の場所で産卵すれば、種全体としての出生率は上がるはずだ。しかし、そうはしないのである。また、オス同士も、少しでも多くの卵を自分の精子で受精させるために、激しい闘いを繰り広げて消耗してしまうことがしばしばある。

これらの行動は、明らかに自分の子孫を増やすための利己的な行動であって、種を保存させるための利他的な行動とは考えにくい。

アミメアリがコロニーを維持できる理由

種のための進化はほとんど存在しないと考えられるが、種より小さくて明確な単位である集団のための進化なら、少数ながら確認されている。

たとえば、日本に生息するアミメアリのコロニーには、女王はいないが大型のアリと小型のアリがいる。小型のアリはいわゆる働きアリで、労働も産卵も行う。一方、大型のアリは労働を行わず、小型以上に多くの卵を産む。

大型のアリは子をたくさん残すので、コロニーの中で割合を増やしていく。しかし、そういうコロニーでは小型のアリが減少するため、コロニー全体としてのエサの獲得量は減少してしまう。

その結果、大型のアリの多いコロニーは縮小したり消失したりする。つまり、大型のアリは、個体レベルの適応度は高いが、コロニーレベルの適応度は低く、小型のアリは、個体レベルの適応度は低いが、コロニーレベルの適応度は高いと考えられる。

そして、実際のアミメアリでは、小型のアリも大型のアリも絶滅することなく維持されている。そうであれば、小型のアリは、集団を単位とした自然淘汰(集団淘汰)によって維持されている可能性が高い(*)。このように、個体にとっては損失だが、集団にとっては利益となる性質が進化することは、条件が揃えば可能である。

地上の極楽は集団淘汰によって進化できない?

それでは、地上の極楽に話を戻そう。地上の極楽は、この集団淘汰によって作り出すことが可能だろうか。

仮に、最初は箸が短かったとしよう。箸が短ければ、ご馳走を自分の口に運ぶことができる。しかし、箸が長すぎるので、ご馳走を他人の口に運ぶわけだ。箸の長さによって変化するのは「誰の口に運ぶか」ということだけで、地上の極楽全体で考えた場合「口の中に入るご馳走の総量」に変化はない。

したがって、地上の極楽の状況は、個体にとっては損失だが、他人にとっては利益で、集団にとっては損失にも利益にもならない状況だ。

もしも集団にとって利益になれば、たとえ個体にとっては損失でも、集団淘汰によって進化する可能性がある。しかし、集団にとって(損失にもならないけれど)利益にならないのであれば、地上の極楽が集団淘汰によって進化することは難しそうである。

私たちは進化に抵抗することができる

血縁者に利益にもならず、集団にも利益にならないような地上の極楽を、進化によって作り出すことは難しそうだ。しかし、私たちは、作ろうと思えば地上の極楽を作ることができる。それはなぜだろうか。

その理由は、私たちの日々の行動は、かならずしも進化によって規定されていないからだ。それどころか、幸せになろうとする私たちの行動に、自然淘汰による進化が対立することは非常に多い。

たとえば、子を作るか作らないかは個人の自由であり、そういう意思の一環として避妊をしたとすれば、それは自然淘汰による進化と真っ向から対立する行為となる。食事にしても、進化的にはバランスの取れた栄養さえ摂れればよいのであって、洗練された味を追求する行為は無駄である。そういうことを言い出せば、医学の多くの部分は進化に対する反逆行為になってしまう。

もちろん、それでよいのである。

成人病の予防のように、進化と折り合いをつけながら生活しなければならない部分もあるけれど、その一方で、進化とは関係のない部分も生活にはたくさんある。そして、進化には手の届かない境地に至る可能性だって、私たちは持っているのだ。

『エースをねらえ!』に描かれていた極楽はその一つだろう。

(*)Tsujii (1995) Reproductive conflicts and levels of selection in the ant Pristomyrmex pungens : Contextual analysis and partitioning of covariance. The American Naturalists, 146, 586-607.

