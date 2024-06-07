【川崎競馬】関東オークス出走予定馬…クリスマスパレードなど
神奈川県川崎競馬組合は、6月12日（水）に行われる関東オークス（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第60回関東オークス（Jpn2）
施行日：6月12日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：2100m
出走資格：サラブレット系 3歳牝馬
1着賞金：3500万円
【水仙賞】キタサンブラック産駒 クリスマスパレードがデビュー2連勝JRAからは4頭
●JRA
アンデスビエント（牝3・栗東・西園正都）田口貫太
イゾラフェリーチェ（牝3・美浦・鹿戸雄一）戸崎圭太
クリスマスパレード（牝3・美浦・加藤士津八）石川裕紀人
メイショウヨシノ（牝3・栗東・荒川義之）団野大成
●地方
アンバーシュガー（牝3・岐阜・伊藤勝好）藤原幹生
キッショウテン（牝3・大井・宗形竹見）未定
グラインドアウト（牝3・高知・田中守）赤岡修次
シンメルーブス（牝3・浦和・野口寛仁）未定
スピナッチバイパー（牝3・川崎・八木仁）未定
ニジイロハーピー（牝3・愛知・今津勝之）大畑雅章
プリンセスアリー（牝3・浦和・鹿沼良和）未定
ベイデンマリーナ（牝3・大井・福田真広）未定
ミスカッレーラ（牝3・船橋・川島正一）未定
ローリエフレイバー（牝3・大井・月岡健二）未定