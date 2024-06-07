神奈川県川崎競馬組合は、6月12日（水）に行われる関東オークス（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第60回関東オークス（Jpn2）

施行日：6月12日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：2100m

出走資格：サラブレット系 3歳牝馬

1着賞金：3500万円

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JRAからは4頭

●JRA

アンデスビエント（牝3・栗東・西園正都）田口貫太

イゾラフェリーチェ（牝3・美浦・鹿戸雄一）戸崎圭太

クリスマスパレード（牝3・美浦・加藤士津八）石川裕紀人

メイショウヨシノ（牝3・栗東・荒川義之）団野大成

●地方

アンバーシュガー（牝3・岐阜・伊藤勝好）藤原幹生

キッショウテン（牝3・大井・宗形竹見）未定

グラインドアウト（牝3・高知・田中守）赤岡修次

シンメルーブス（牝3・浦和・野口寛仁）未定

スピナッチバイパー（牝3・川崎・八木仁）未定

ニジイロハーピー（牝3・愛知・今津勝之）大畑雅章

プリンセスアリー（牝3・浦和・鹿沼良和）未定

ベイデンマリーナ（牝3・大井・福田真広）未定

ミスカッレーラ（牝3・船橋・川島正一）未定

ローリエフレイバー（牝3・大井・月岡健二）未定